Terelu Campos, tajante con los que critican a Alejandra Rubio: "Me parece vergonzoso el abuso de algunos"

MADRID, 17 (CHANCE)

El legado de María Teresa Campos continúa, y es que sus hijas han demostrado tener el talento de su madre después de muchos años en televisión. Ahora es su nieta, Alejandra Rubio, quien ha pasado a ser la gran protagonista de la familia con sus apariciones en la pequeña pantalla. Un trabajo que ha sido criticado por muchos ya que aseguran que lo ha conseguido simplemente por ser 'hija de'.

Unos comentarios que parece que no le han sentado muy bien a Terelu Campos, quien no ha dudado en defender a su hija y responder a todos aquellos que se han metido con ella: "Es que mi hija sabe que es 'hija de'. Y lo ha dicho. Y lo sabe". La colaboradora asegura que utilizan ese argumento solo para hacerle daño, pero que no lo van a conseguir: "Si lo quieren utilizar para hacerle daño, no saben con quién han dado, no saben con quién han dado. Me parto y me mondo".

"Se sabe defender muy bien. Ha tenido buenas maestras, su abuela y su madre también, por qué no decirlo, se sabe defender muy bien", confiesa Terelu, reconociendo el gran trabajo que hace su hija como colaboradora. Aún así, ha aprovechado la ocasión para defenderla de las críticas que está recibiendo: "A mi lo que me parece vergonzoso es, bueno, el abuso de algunos a una persona que está empezando. Pero bueno, como hay gente para todo y hay gente que siempre será así".

La periodista asegura que es un orgullo tanto para ella como para su hija ser familia de María Teresa Campos: "Eso es un orgullo, ser nieta de quien es. Sobre todo, ser nieta de quien es, luego ser hija es otra cosa, pero ser nieta de quien es, es el orgullo de todos, y ser yo hija de quienes he sido".

Sobre cómo está llevando la muerte de su madre, responde: "A días, no es fácil. Hay días que parece que estás mejor y de pronto al día siguiente pues* Lo normal y lo natural, en estos casos. Con mucha pena todavía". Por su parte, reconoce que para Carmen Borrego también están siendo momentos complicados: "A días también, es como todo. Parece que lo llevamos mejor, otros, bueno, vas a casa de mi madre, es complicado. Cosas que hay que hacer que son todo menos agradables, son tremendamente dolorosas".

Por otro lado, la colaboradora de televisión no quiere comentar nada acerca de las declaraciones de Gemma Serrano: "Nada de nada, ni forma parte de mi vida, ni lo veo, ni me interesa, ni me he pronunciado, aunque se me acuse de haberme pronunciado. No me he pronunciado jamás en la vida y a partir de ahí que todas las mentiras que quieran decir que las digan y que las sigan diciendo. Me trae sin cuidado, en estos momentos de mi vida, con mi madre muerta, no me importa nada de esta gente. No me interesan estas personas, no existen en mi vida".