Terelu Campos, tajante con Rosa Benito

MADRID, 22 (CHANCE)

Ayer veíamos como María Teresa Campos acudía al 'Deluxe' a hablar del documental de Rocío Carrasco y lo cierto es que la comunicadora se mostraba muy emocionada ante el discurso que está sobrecogiendo a toda España durante todas estas semanas. En su entrevista dejó claro que no le ha gustado nada las palabras de Rosa Benito y de la familia sobre ella, que han asegurado que Rocío Jurado nunca tuvo una relación de amistad con ella.

Esta tarde, Terelu Campos ha estado en 'Viva la vida' y ha recalcado las palabras de su madre asegurando que Rosa Benito no está actuando bien: "Yo creo que no la conocía tampoco" refiriéndose en tono burlesco a que María Teresa Campos no conocía a Rocío Jurado.

Además, Terelu Campos ha asegurado que se siente decepcionada con Rosa Benito por la actitud que ha tenido con Rocío Carrasco y por la forma de referirse a su familia: "No me interesa esa persona nada, me ha decepcionado tanto con el paso del tiempo que no me interesa nada".

Recordemos que Terelu tenía muy buena relación con ella mientras colaboraba en 'Sálvame Diario', pero hay algo que ha ocurrido que todavía no se ha hecho público que ha sido el detonante de la mala relación que hay en la actualidad: "Yo tenía muy buena relación con ella, un día la traes, la invitas y no vengo y se lo preguntas. Apuntó maneras en algunos aspectos. Ha sido una piedrita y otra, y otra... y ya se ha hecho un monumento"