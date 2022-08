Terelu Campos vuelve a presentar el 'Deluxe'

MADRID, 19 (CHANCE)

Ya nos habían avisado. Este viernes, Terelu Campos estaría al mando del 'Deluxe' y lo cierto es que todos estábamos esperando el momento de ver a la hija mayor de María Teresa Campos volver a estar al frente de un programa nocturno, como hace nueve años estuvo de este mismo espacio.

Sonriente y de blanco impoluto, Terelu aparecía en pantalla y comentaba: "Han pasado nueve años desde que presenté el 'Deluxe' por última vez. Hoy vuelvo a este plató y me enfrentó a una entrevista muy complicada para mí, he entrevistado a mucha gente a lo largo de mi carrera profesional porque mi primera invitada es Alejandra Rubio".

Sin más, presentaba a su hija Alejandra Rubio, que se encontraba en esos momentos en un coche de producción: "Hoy pisa por primera vez el plató de 'Sálvame' y del 'Deluxe', seguro que está muy nerviosa, yo como madre confío en que los compañeros no sean muy duros con ella, pero como presentadora espero que sean justos y críticos" pedía a sus compañeros.

Además, Terelu no dudaba en bromear porque ha coincidido con muchos colaboradores en el color de la vestimenta: "Para no dejar yo nunca que vayan vestidas igual que yo..." y continuaba mandando indirectas tras preguntarle por cómo se encontraba ante esta noche: "Como esta tarde habéis dicho que ya lo tenía perdido he pensado que lo mejor que puede pasar es que gane algo".

La presentadora no cree que haya que dar tantas vueltas a esta entrevista: "De verdad os creéis que seamos tan importantes y relevantes como para eso, la productora de este programa lleva detrás de Alejandra mucho tiempo. Si ha considerado que es un personaje que debe estar aquí..." y además, desvelaba el consejo que le había dado antes de poner rumbo a Telecinco: "Yo lo único que le he dicho a Alejandra es 'Sé tú, que tú eres estupenda'".