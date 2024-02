Terelu Campos vuelve a pronunciarse del romance de su hija

MADRID, 25 (CHANCE)

Después del huracán que ha supuesto el romance entre Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, Terelu Campos ha vuelto a pronunciarse al respecto desde TVE, esta vez en el programa 'DCorazón' del fin de semana. Muy prudente, la colaboradora de televisión ha confesado cómo está llevando esta exposición pública que está teniendo su hija y cómo lo está viviendo la joven.

"La verdad es que no estoy mal" confesaba la hija de María Teresa Campos, pero aseguraba que "no estoy tan segura si mi hija puede decir lo mismo", dejando entrever que Alejandra estaría algo agobiada por la presencia de las cámaras en su día a día.

Reafirmando las palabras que hace unos días tenía en 'Mañaneros', ha dejado claro que "la vida de Alejandra le pertenece a ella" porque "se fue con 18 años de casa" y desde entonces "sufraga su vida, sus gastos y todo".

Como ya comentó, Terelu ha recordado que "me he criado en la libertad, eso lo he mamado de mi madre, con lo cual yo he educado a mi hija en la libertad" y por tanto, "lo que yo hable en privado con mi hija siempre se quedará ahí", pero sí ha asegurado que "lo está pasando mal porque le angustia todo esto bastante".

En cuanto a qué consejo le ha dado, la colaboradora de televisión le ha dicho que "le de normalidad, que lo disfrute, todo el mundo dice que es guapísimo, yo no lo conozco y soy una persona mayor que tengo otros gustos". Además, ha reconocido que "la faena que tienen ellos es que tienen las redes sociales, nosotras salíamos y si éramos un poquito listas no nos pillaba ni Dios".

Por último, ha desvelado que de momento no se puede calificar de pareja a lo que su hija y Carlo tienen: "De momento yo creo que no tienen ningún nombre, no le han puesto ningún nombre" y ha mandado un mensaje muy revelador: "Los novios de Alejandra los habéis conocido todos, tanto Lobo como Carlos, ahí lo dejo".