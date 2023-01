Terelu y Carmen Borrego visitan a su madre en el hospital y tranquilizan sobre su estado de salud

MADRID, 10 (CHANCE)

María Teresa Campos se encuentra ingresada en la madrileña Clínica de La Luz, donde sus médicos de confianza la están sometiendo a diferentes pruebas después del bajón de salud que habría experimentado en los últimos días, en los que diferentes medios de comunicación se han hecho eco de la preocupación existente en torno al estado de la veterana presentadora, de 81 años, a la que hace semanas que no se ve públicamente.

Un ingreso que sus hijas, que no se sepan de ella en estos delicados momentos, han querido puntualizar a su llegada al hospital, lanzando un mensaje tranquilizador respecto a la salud de Teresa.

En primer lugar hemos visto a Carmen Borrego que, acompañada por su marido José Carlos Bernal, se ha mostrado tranquila y sonriente y ha asegurado que están "tranquilos", explicando que su madre no está ingresada como se ha pensado en un principio: "Le están haciendo pruebas. Nada más". "Esperemos que salga a lo largo del día, gracias" ha añadido, evitando dar detalles sobre qué tipo de pruebas le están realizando ni cómo se encuentra la veterana periodista.

Minutos después ha sido Terelu Campos la que ha llegado al hospital, bastante molesta por las informaciones que se han dado sobre la salud de María Teresa: "Es que no hay que saltar las alarmas, es que no hay que saltar las alarmas. Una persona de cierta edad tiene que hacerse unos chequeos cada x tiempo" ha explicado, revelando que si no han dado más información por el momento es porque no saben nada: "¡Que no voy a decir nada! Creo que amablemente os he dicho que cuando tengamos un diagnostico os lo diré. ¿Me lo invento?". "Es una revisión" ha zanjado antes de entrar al centro médico para reunirse con su madre, de la que no se separa en ningún momento.