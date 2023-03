Teresa Andrés Gonzalvo se moja con la polémica de las Pombo en los 'Premios Ídolo'

MADRID, 11 (CHANCE)

Los 'Premios Ídolo' han dado mucho de qué hablar. Multitud de rostros conocidos de las redes sociales se reunieron para reivindicar su trabajo como creadores de contenido. Una nueva profesión que, sin duda, es nuestro futuro más cercano. Eso sí, este evento no se libró de 'salseos': muchas ausencias sonadas que no han pasado desapercibidas y que han sido objeto de polémica.

De los 'Premios Ídolo' al Festival de Málaga, Teresa Andrés Gonzalvo y su marido, Ignacio Ayllón se dejaban ver por este festival de cine y nos hablaban, como no puede ser de otra manera de todas estas polémicas que se han creado en redes sociales. Por su parte, la influencer nos aseguraba que "estaba súper contenta de poder estar allí e iba a apoyar un poco lo que es la noche y el reconocimiento a nuestra noche".

Muy amiga de las Pombo, Teresa nos confesaba que "sinceramente, no soy nadie para juzgar nada", pero dejó claro que cada uno tiene sus motivos y respeta que las hermanas no quisieran asistir a los premios: "si tiene sus propios motivas y para ella es importante si".

La influencer también nos habló del look reivindicativo de Tamara Gorro, quien asistió calva para concienciar sobre la necesidad de investigar contra el cáncer: "sí que es verdad que ella es una buena persona, con un buen corazón y considero que todo lo que haga ella no va con ninguna trascendencia, esa es mi opinión. Cada uno sabe la razón del porqué lo hace y me quedo con eso".

En cuanto a su matrimonio, Teresa e Ignacio nos aseguraban que "estamos muy bien", pero por ahora esperarán un poco antes de ser padres, aunque ambos tienen ganas: "las mismas, cuando tenga que llegar llegará para las dos, estamos en la misma sintonía".