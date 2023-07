Teresa Bueyes aconseja a Chabeli Navarro en tener precaución a la hora de hablar de Bertín Osborne

MADRID, 22 (CHANCE)

Teresa Bueyes estuvo este viernes en 'Y ahora Sonsoles' para hablar de uno de los casos más mediáticos de estas últimas semanas: la entrevista de Chabeli Navarro en la que asegura haberse quedado embarazada de Bertín Osborne y haber abortado porque le convenció a hacerlo.

La abogada comenzó a trabajar con Chabeli, pero hace más de un año que no lleva su caso porque le olía mal desde el principio y además, no le pagaba. Así lo explicó ayer por la tarde en el programa.

Tras su aparición en pantalla, Europa Press pudo hablar con Teresa y nos negó rotundamente tener nada que ver con el intento de anulación del contrato de confidencialidad que tendría Chabeli con Bertín: "No, no, por Dios. Hace un año y pico o dos años que no sé nada de ella".

La abogada nos aseguró que su bufete no ha estado nunca relacionado con el supuesto aborto que sufrió la ex del presentador: "Qué barbaridad. No tengo ni idea, de verdad. Yo es que de todos abortos y demás no tengo ni idea más que lo que he leído. Mi intervención no tuvo nada que ver con abortos".

Teresa, que conoce al presentador de televisión, aconseja a Chabeli ser muy consciente de lo que dice públicamente porque él ya ha advertido con tomar medidas legales contra todas sus declaraciones: "Hombre, yo si fuera Bertín, la verdad, con los abogados que tiene Bertín, me tomaría muy enserio no decir nada".

Por último, la abogada opina que Chabeli dio la exclusiva para ganar dinero: "No tengo ni idea, supongo que por dinero" y guarda silencio al preguntarle si es cierto que todavía le debe dinero por su ayuda profesional.