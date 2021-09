Teresa Campos advierte a Bigote Arrocet: "Gustavo sabe absolutamente todo, que hable"

La presentadora, dispuesta a que su chófer y asistente, Gustavo, vaya a un programa y cuenta toda la verdad de su relación con Bigote Arrocet

MADRID, 30 (CHANCE)

María Teresa Campos ha reaparecido tras la exclusiva en la revista Lecturas en la que Edmundo Arrocet asegura que no solo no se aprovechó económicamente de su relación sino que incluso le prestó 50.000 euros - que la presentadora no le devolvió ni tampoco le va a reclamar - y que pagó los arreglos de su casa.

Dolido, Bigote ha insistido en que no dejó a la malagueña por un mensaje de whast app y ha insinuado que ese día Teresa podría haber tenido una reacción violenta - "nunca me ha gustado la agresividad" ha afirmado en la entrevista - asegurando que Gustavo, el chófer y fiel asistente de la presentadora, habría sido testigo de todo lo que cuenta.

Ahora, María Teresa responde tajante a su exnovio y lanza una advertencia que, sin duda, dará mucho que hablar en los próximos días. "Es mejor no contestar a esa... ni creo que lo haya dicho", ha respondido incrédula cuando le hemos preguntado si es cierto que Edmundo le prestó 50.000 euros.

"Me es lo mismo, que diga lo que quiera", ha añadido antes de invitar a su asistente Gustavo - siempre a su sombra - a que sea él quien conteste a las declaraciones de Bigote puesto que le nombra en la exclusiva, asegurando que fue testigo de la presunta agresividad de la malagueña: "Contéstale tú, Gustavo, porque* ¿Sabéis lo que tenéis que hacer? Decir que vaya a hablar este señor".

Dejando a un lado su habitual discreción Gustavo ha cogido 'el guante' lanzado por Teresa y ha advertido a Edmundo que "mejor que yo no conteste...". "Hablaré, hablaré", añadía el chófer, admitiendo que "lo mismo sí" está dispuesto a ir a un plató para responder a las polémicas declaraciones de Bigote. Una decisión sorprendente que, además, contaría con el beneplácito de la presentadora, que avisa: "Gustavo lo sabe absolutamente todo, pero no va a hablar ahora en la calle".