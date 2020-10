Teresa Campos reaparece, más seria que nunca, para celebrar el cumpleaños de su hija Carmen

MADRID, 12 (CHANCE)

Si hay una protagonista de la crónica rosa en la última semana esa es María Teresa Campos, que el sábado pasado visitaba el plató de Salvame Deluxe para aclarar las informaciones que aseguraban que Edmundo Arrocet quería reconciliarse con ella. Poco podía imaginar la veterana comunicadora que su actitud durante la entrevista y su manera de dirigirse a Jorge Javier Vázquez traerían tanta cola y llenarían tantas horas de debate durante los nueve días que han pasado desde entonces. Unos días en los que la malagueña ha estado recluida en su mansión, dejando que pasasen los días a ver si se calmaban las aguas, pero nada más lejos de la realidad. El presentador de Sálvame, y muchos de los colaboradores habituales de Mediaset han cargado tintas no sólo contra ella y su manera de comportarse, sino contra sus hijas Carmen Borrego y Terelu, e incluso contra su nieta, Alejandra Rubio.

En los últimos días, Teresa ha hablado por medio de diferentes periodistas, confesando que no sabía por qué estaba sufriendo esto, que no se merecía el machaque al que estaba siendo sometida y que no podía más, que se le estaba yendo la poca salud que le quedaba. Unas declaraciones cuanto menos preocupantes que hoy, la presentadora, no ha querido repetir.

Y es que María Teresa ha reaparecido nueve días después y lo ha hecho para celebrar, con una comida en familia, el 54 cumpleaños de su hija Carmen que, aunque fue ayer, no han celebrado hasta hoy aprovechando que es Festivo en todo el país. Muy seria y algo más delgada, la comunicadora ha llegado, del brazo de su yerno José Carlos Bernal a la casa de su hija. Eso sí, completamente muda. Así que, aunque pensábamos que quizás aprovechaba para dejar clara su postura en el culebrón mediático del que se ha visto convertida en protagonista, nada más lejos de la realidad. Teresa da la callada por respuesta y prefiere no contestar, por lo menos públicamente, a las críticas de Jorge Javier Vázquez.