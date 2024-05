Teresa Ribera, a Von der Leyen: "A la extrema derecha no se la frena dándole el abrazo del oso en las instituciones"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta tercera y cabeza de lista del PSOE a las elecciones europeas, Teresa Ribera, ha respondido este jueves a la presidenta de la Comisión Europea y candidata del Partido Popular Europeo para revalidar su mandato tras los comicios europeos, Ursula Von der Leyen, que "a la ultraderecha, a la extrema derecha no se la frena dándole el abrazo del oso en las instituciones europeas".

Ribera, que ha acudido en Madrid a un acto de conmemoración de los 145 años del PSOE, ha respondido así a Von der Leyen, que ha abierto la puerta a pactos con algunos partidos de extrema derecha, y ha afirmado que su función debe ser "sumar europeos, no restar ni dividir", por lo que ha asegurado que estas manifestaciones de la presidenta de la Comisión son una "pésima noticia".

Para Ribera, lo que debe hacer la Comisión Europea es poner "pie en pared" y explicar que de lo que se trata es de resolver los problemas de la gente, poniendo en valor "la agencia social, la solidaridad y los abrazos" y no la "exclusión ni los brazos en alto", en referencia al saludo fascista.

"Nunca ha funcionado. No ha funcionado en Francia, con la extrema derecha, no ha funcionado en Alemania, no ha funcionado en Italia. Así que confío en que estas elecciones nos den como resultado una Europa más unida, con vocación de proyecto europeo y no de destrucción de lo que nos ha costado tantas décadas construir", ha reiterado Ribera.

A su juicio, Europa se juega mucho en estas elecciones y las imágenes de los últimos días de personas "con el brazo en alto" en plazas públicas de Roma o Milán son "escalofriantes". "Yo creo que Europa puede volver a la Europa de los 30, los 40, de la exclusión, de la agresión al más débil y el aislamiento de cada uno de los pueblos o estados, buscando el chivo expiatorio de cada uno de nuestros males", ha lamentado.

Ribera ha añadido, que más bien al contrario, Europa debe ser más solidaria con las personas que más lo necesitan y no buscar "chivos expiatorios" a sus problemas. "Hoy Europa está en una situación muy delicada", ha subrayado.

Finalmente, la candidata socialista a las elecciones europeas ha tenido palabras de recuerdo para miembros del PSOE que han "aportado mucho" a Europa, como Felipe González y sus políticas de cohesión, los programa Erasmus y el "sello" de Manuel Marín, o el impulso del euro como moneda común de la mano de Pedro Solbes.