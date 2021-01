Teresa Rivera, desolada, se despide de su hermano Riverita muy emocionada

MADRID, 22 (CHANCE)

Teresa Rivera ha sido uno de los rostros conocidos que también ha ido hasta el tanatorio para dar el último adiós a su hermano, Riverita. Una muerte que ha entristecido muchísimo a todos los miembros de la familia y que ha dejado un vacío enorme. Muy afectada, la madre de José Antonio Canales ha agradecido a la prensa su presencia en un momento tan complicado como este.

"No, ya no se podía más. Llevaba cuatro meses que ya no... Era a base de calmantes y ya era un sin vivir muy grande" nos ha explicado cuando le hemos preguntado por el estado de salud de su hermano José estos últimos meses.

En cuanto a las restricciones de la Covid, que dificulta que todo el mundo que quisiera esté en el tanatorio, Teresa Rivera ha comentado que es igual porque están recibiendo el calor de muchos amigos y familiares: "Bueno, pero están con nosotros. No hacen más que llamar, tenemos su recuerdo y es como si estuvieran aquí".

Nos hemos quedado muy sorprendidos porque Teresa Rivera nos ha confesado que Cayetano Rivera padece el Coronavirus y por eso no podrá acercarse. Y es que no sabemos si la madre de Canales se ha desorientado con su hermano Antonio, que está guardando la cuarentena o es que verdaderamente el torero se ha contagiado: "Sí, he hablado con Fran esta mañana, con Cayetano no he podido hablar porque tiene el Covid. Dicen que lo tiene y se ha ido y pero bueno... da igual...".

Teresa asegura que Kiko Rivera no se ha puesto en contacto con ella, pero confiesa que está alegre porque le pudo conocer y despedirse de él: "Por lo menos le conoció antes de ponerse ya tan malito. Por lo menos esa satisfacción que la tenga él también". Con estas palabras, su hermana ha querido despedirse de él: "Le llamaban de todo porque para mí después de Dios mi hermano porque tenía una nobleza... era tan bueno... Repartía comida para los pobres y ayudaba a todo el mundo y eso es lo más bonito del mundo".