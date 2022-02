Teresa Rodríguez impulsará para las elecciones "una fuerza andalucista" que "sólo se deberá a las mayorías sociales"

SEVILLA, 28 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, se ha reafirmado este lunes en su apuesta por impulsar, de cara a las próximas elecciones, "una fuerza andalucista" que "se va a deber exclusivamente a las mayorías sociales de esta tierra".

Así lo ha manifestado Teresa Rodríguez durante su intervención en un acto político-cultural organizado por Adelante Andalucía en Sevilla para conmemorar el Día de Andalucía, que ha sido conducido por el alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi', y que ha contado también con la intervención de María Jesús Naranjo Infantes, nieta de Blas Infante, además de con diversas actuaciones musicales.

En este acto, celebrado en la planta de arriba de la antigua estación de Plaza de Armas de Sevilla, Teresa Rodríguez ha aseverado que no van "a perder ni un minuto más" ni "esperar más para fundar, poner sobre la mesa y para querer una fuerza andalucista en las próximas elecciones, ya sean andaluzas, generales o europeas".

Será "una fuerza con una tarea que es compleja, pero también fácil de explicar", y es que "se va a deber exclusivamente a las mayorías sociales de esta tierra", de modo que "sus obediencias y sus lealtades estarán con esta tierra, nunca más con ningún partido político con sede en Madrid", según ha abundado la también excoordinadora de Podemos Andalucía.

En esa línea, Teresa Rodríguez ha subrayado su apuesta por una "voz propia en Madrid, Bruselas y el mundo entero" y ha reivindicado que "necesitamos un gobierno andaluz que sea coherente con la defensa de esta tierra".

"Nuestra bandera no es un arma arrojadiza", ha añadido Rodríguez, que ha especificado que es "un compromiso con un pueblo concreto, con un pueblo que necesita cosas concretas, que necesita cosas de comer".

Tras aseverar que "ser andalucista y ser de derechas no es posible, no se puede", Teresa Rodríguez ha apostillado que "la alternativa" al actual gobierno de PP y Ciudadanos (Cs) en la Junta "no pueden ser los 37 años de incumplimientos por parte de la izquierda institucional en el Parlamento, que ha incurrido en gravísimos casos de corrupción".

"Tiene que ser otra", ha enfatizado, para subrayar que tienen "que construir desde abajo, humildemente, poco a poco, un nuevo impulso, un nuevo 4 de diciembre y un nuevo 28 de febrero, una nueva organización de la clase trabajadora en Andalucía que seamos capaces de darle un vuelco a esta situación".

En esa línea, Teresa Rodríguez ha querido dejar claro que, "cuando se convoquen" las próximas elecciones andaluzas, estarán "con listas andalucistas en las ocho provincias, uniéndonos por abajo con todas las fuerzas andalucistas y municipalistas que quieran venir con nosotros a este proyecto".

En un contexto en el que desde algunos sectores se apuesta por una candidatura unitaria en el ámbito de los partidos situados a la izquierda del PSOE-A en las próximas elecciones andaluzas, la dirigente de Adelante Andalucía ha concluido apostillando que "nadie le pide unidad a Esquerra Republicana de Cataluña, al BNG en Galicia, ni nadie pone en cuestión que los pueblos históricos tienen derecho a una fuerza política que defienda los derechos de su identidad". "Pues aquí tampoco", ha exclamado Teresa Rodríguez para concluir.