Teresa Rodríguez niega transfuguismo entre diputados de Adelante y cree que la relación con Podemos ha mejorado ahora

SEVILLA, 8 (EUROPA PRESS)

La presidenta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, líder de anticapitalistas y otrora coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha negado que los diputados que llegaron al Parlamento andaluz por la cuota de la formación morada, pero que ya no forman parte de este partido, hayan incurrido en un ejercicio de transfuguismo, al tiempo que ha subrayado que ahora la relación que mantienen con la cúpula de Podemos es incluso mejor que cuando formaban parte de la misma organización.

Así se ha pronunciado Teresa Rodríguez en una entrevista con Europa Press, meses después de la sonada separación amistosa que anunciaron a través de un vídeo la política gaditana y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, con el que pusieron fin a su relación política. Después, Teresa Rodríguez volvió a sus orígenes al constituir Anticapitalistas como partido en Andalucía e impulsó su inclusión como miembro de pleno derecho en Adelante Andalucía, la confluencia de partidos políticos a la que dedica sus esfuerzos con la esperanza de que pueda llegar a ser una fuerza con voz propia en el Congreso que defienda los intereses de la comunidad autónoma.

Así, dado que ahora los diputados que entraron de la mano de Podemos al Parlamento andaluz ya no forman parte de la formación morada, como es su caso, ha negado que esto sea transfuguismo porque "la diferencia con un proceso de transfuguismo es que hubo una negociación, un acuerdo de separación con la dirección estatal de Podemos".

Ha explicado que llegaron a un acuerdo de separación amistosa "en el que se les reconoce a la partes la representación institucional obtenida y donde además, que es lo más importante, se mantiene abierta la puerta a espacios de confluencia y de encuentro en el futuro inmediato, de colaboración y también en el plano electoral".

"Ese fue un acuerdo con la dirección estatal, no montamos un partido de la noche a la mañana que hicimos público al día siguiente y dijimos que ya todos éramos de ese partido nuevo, sino que nos sentamos en varias ocasiones con la dirección estatal a decirle que teníamos serias dificultades para seguir adelante para presentarnos para volver a liderar Podemos Andalucía", ha abundado Rodríguez.

Y es que, como ha recalcado, ella y su equipo no podían aspirar de nuevo a una nueva Asamblea andaluza porque si bien en las dos anteriores vencieron defendiendo la necesidad de crear un sujeto propio andaluz, de tener autonomía en Andalucía o de hacer de Podemos una organización federal y no centralista, "no hemos sido capaces de poner en marcha estas propuestas porque los debates que ganábamos en Andalucía los perdíamos Madrid, en Vistalagre".

NO SER UNA PIEDRA EN EL ZAPATO DE PODEMOS

Esta circunstancia sumada a su conocido desacuerdo con que Unidas Podemos cogobierne con el PSOE en el Gobierno de la Nación "nos dificultaba seriamente seguir siendo Podemos sin ser una piedra en el zapato, que es lo que creo que no teníamos que ser tampoco".

"Me parece que ahora tenemos una relación incluso mejor de la que teníamos cuando estábamos en la misma organización porque nos ponemos en contacto sobre las cuestiones en las que tenemos directamente acuerdo y podemos trabajar juntos", ha explicado Teresa Rodríguez, que ha apostado por continuar en esa senda de cooperación, colaboración y reencuentro "para evitar una dispersión del voto en futuras elecciones".

Ha insistido en que esto, que luego se materializó en un vídeo que protagonizaron ella misma e Iglesias, fue fruto de conversaciones muy largas "sobre el reconocimiento de las partes" porque, sobre todo, la entrada de Unidas Podemos al Gobierno de Pedro Sánchez, "era una decisión absolutamente legítima de la que nosotros no nos sentíamos parte y era una diferencia estratégica por la que, permanecer juntos, iba a ser incluso peor".

Sobre su relación actual con Pablo Iglesias, Teresa Rodríguez ha dicho que si bien es difícil ahora mismo tener un trato cotidiano con él habida cuenta de las emergencias que tiene que atender el vicepresidente principalmente por las consecuencias de la pandemia de Covid-19, "sé que en cualquier momento le escribo y él me responde, o le llamo y me coge el teléfono, y él lo sabe también". "La separación fue también afectuosa en lo personal, cariñosa incluso", ha dicho.

QUE ADELANTE CREZCA

Sobre la situación de Adelante Andalucía, y los episodios de desencuentro que han marcado en las últimas semana la relación de los socios confluyentes, la dirigente anticapitalistas no ha querido entrar al fondo de la cuestión por respeto a la reunión que han acordado volver a mantener próximamente a fin de limar asperezas.

Sí ha dicho que la actitud es positiva, "la voluntad es positiva y las ganas de unidad y la responsabilidad también, que al final es lo más importante".

Confía en que en ningún caso la confluencia andaluza llegue a romperse sino que, al contrario, espera que siga como está "y que crezca, que es de lo que se trata".