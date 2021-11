Teresa Rodríguez pide dimisión de Marlaska por la "carga" en la manifestación del martes del sector del metal en Cádiz

SEVILLA, 24 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha pedido este miércoles la "dimisión" del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; del delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, y del subdelegado del Gobierno en la provincia de Cádiz, José Pacheco, por la "carga" policial registrada en la manifestación que reunió este pasado martes a unas "3.000 personas" en la capital gaditana en el marco de la huelga de trabajadores del metal.

En una rueda de prensa en el Parlamento andaluz, la también diputada no adscrita ha señalado que "no tenía sentido cargar contra una manifestación de 3.000 personas" en la que "había muchísima gente" de distintas edades, y "quien tomó esa decisión debe dimitir", al igual que "quien manda sobre esa persona y quien manda sobre esa persona que manda", de ahí que haya solicitado las dimisiones del subdelegado y el delegado del Gobierno, y del ministro Marlaska.

Según ha aseverado Teresa Rodríguez, las imágenes que se vieron este martes son "durísimas", no se han visto "en otras ciudades y no deberíamos seguir viendo, y alguien tiene que dar respuesta a esta situación", por lo que ha solicitado la "retirada de fuerzas represivas" por parte del Estado.

De igual modo, la diputada andaluza ha pedido la "intervención del Estado" en este conflicto "con algo más que tanquetas y antidisturbios", porque lo que se necesita en Cádiz son "planes industriales y de empleo, y responsabilidad de las empresas matrices, como Navantia, que es pública, para acabar con una situación de semiesclavitud que viven los obreros industriales en la provincia", según ha abundado.

La representante de Adelante ha defendido que lo que se está dando en Cádiz con la huelga de los trabajadores del metal es "una lección de dignidad que vamos a apoyar hasta el final", y en esa línea ha subrayado que este paro indefinido "no es sólo por una mejora de las retribuciones" de los trabajadores, sino que "lo más importante para ellos es que se cumplan los convenios que se aprueban".

Al respecto, ha denunciado que, "sistemáticamente", en los últimos años "se han ido perdiendo derechos vinculados a ese convenio, y hay un incumplimiento sistemático" por parte de las empresas.

De igual modo, ha considerado que la Junta de Andalucía debería "condicionar las ayudas a la patronal del metal gaditana a cambio de, al menos, el mantenimiento del empleo, a que se respete la normativa laboral vigente".

Asimismo, ha demandado a la Junta "una política activa, industrial, de diversidad económica", y ha criticado que el Gobierno andaluz "no tiene en su cabeza una Andalucía que no sea la del turismo", y "no piensa que la propia administración pública andaluza puede hacer una labor de emprendimiento social y económico para conseguir ese ansiado cambio de modelo productivo andaluz que nos saque de la situación de subdesarrollo endógeno y dependencia de sectores con poco valor añadido".