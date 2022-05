Teresa Rodríguez: "Me preocupa el desánimo del votante de izquierda"

HUELVA, 10 (EUROPA PRESS)

La candidata a la Junta por la formación de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha manifestado este martes en Huelva que le "preocupa el desánimo del votante de izquierda", a tenor de lo sucedido con la candidatura de la coalición de izquierdas este fin de semana.

Así se ha manifestado Rodríguez a preguntas de los periodistas tras mantener una reunión con la rectora de la Universidad de Huelva, María Antonia Peña, para hablar del sistema de financiación de las universidades.

En este sentido, la candidata de Adelante Andalucía ha insistido en que en la comunidad "gobierna la derecha por qué en 2018 el votante de izquierdas no fue votar", toda vez que ha añadido que "no hubo subida del PP, de hecho tuvo los peores resultados de su historia en Andalucía y el incremento de Vox no hubiera sido suficientes si los votantes de izquierdas hubieran acudido a votar y la abstención fue muy importante".

Por ello, Rodríguez ha asegurado que esta situación es "una muestra de una improvisación un poco seria para alguien que se postula a un cargo de responsabilidad y que desanima al votante de izquierda".

"Yo deseo que arreglen sus problemas lo antes posible que haya claridad sobre los proyectos políticos que están sobre la mesa, pero hay una izquierda andalucista como novedad que creemos humildemente representar desde Adelante Andalucía, por lo que deseo toda la suerte del mundo al resto de las izquierdas porque tenemos un trabajo en conjunto que es echar a las derechas del poder", ha abundado.

Por otra parte, en cuanto a la no inclusión de Podemos dentro de la coalición, Rodríguez ha dicho que "son decisiones técnicas y jurídicas", pero ha manifestado que le hubiera gustado que "llegaran a un acuerdo para empezar a hablar de propuestas que es lo que más le interesa conocer a los andaluces".

Por otro lado, sobre las distintas propuestas de izquierdas, Rodríguez ha incidido en que "lo que hay que evitar es la abstención" y, para ello, "hay que presentarle al electorado diferentes propuestas", al tiempo que ha señalado que, mientras hay "una izquierda con referencias estatales hasta para registrar las candidaturas", hay "otra izquierda, la de Adelante Andalucía, que tiene su centro de decisión en Andalucía, con su proyecto madurado y no improvisado y que quiere ofrecer alternativas a los andaluces para resolver los problemas de injusticia endémica que se vive en esta tierra".

"Creo que en esa oferta diversificada puede haber más gente que quiera votar, siempre y cuando se deje de dar el espectáculo de la división, de la discusión y de la disputa hasta última hora. Mas cuando es un conflicto que no andaluz, sino que se anticipa a problemas de la Izquierda a nivel estatal que tiene a la comunidad como escenario, algo que es indignante y perjudica a la misma convocatoria", ha subrayado.

En esta línea, en referencia a la candidatura de Inmaculada Nieto, Rodríguez ha deseado que "el ambiente sea muy armonioso y que se encuentren en los debates" al tiempo que ha pedido "respeto de espacio y que se entienda que dos opciones distintas pero con un trabajo común que es sacar las derechas del poder"

PAPELETA CON FOTO

Por otro lado, en cuanto a la inclusión de la foto de la candidata en las papeletas de Adelante Andalucía, Rodríguez ha manifestado que "puede haber confusión hay criterios objetivos para pensarlo, ya que hay muchas candidaturas que tiene Andalucía en su nombre", por lo que "una forma de dar claridad al votante sobre qué es Adelante Andalucía era poner la foto de al candidata".

"Por las encuestas, había un porcentaje importante de votantes que querría votarme sin tener mucho conocimiento de por que candidatura me presentaba; y es lógico porque lo que estamos viendo en estos días expresa la incertidumbre que ha generado lo que izquierda en torno a su a sus candidaturas para las próximas elecciones. Por lo que el camino más fácil para nosotros de certeza era ese camino comunicativo", ha añadido.