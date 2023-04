Teria Yabar defiende públicamente a su amiga, Ana Obregón

MADRID, 7 (CHANCE)

Muchos han sido los rostros conocidos que han mostrado su opinión en cuanto a la maternidad que Ana Obregón ha llevado a cabo a través de gestación subrogada con 68 años. Un acontecimiento histórico para la prensa del corazón, pero que también ha removido cimientos en la política al abrirse el debate de si esta forma se podría legalizar en España.

Europa Press ha podido hablar en exclusiva con la íntima amiga de Ana, Teria Yabar, y nos ha confesado que "cumplir la última voluntad de su hijo era lo más importante y, si de paso a ella le da una ilusión de vida, un motivo para seguir su vida, es para celebrarlo".

Teria ha recalcado que "si tienes una desgracia no hace falta quedarte en un rincón llorando si tienes otra opción..." y ha dejado claro que "me parece fantástico y además me parece como cierta revancha a la crueldad que ha vivido, que un hijo de 27 años se vaya así como así y no le vuelvas a ver, esto me parece una maravilla de la ciencia".

Le cuesta entender que Alessandro Lequio esté molesto con Ana porque "cuando un ser querido se va lo que hay que intentar es que no se olvide, es seguir teniéndole aquí, lo hacemos con todos... tenerle aquí, no entiendo el enfado de lequio, podría estar contento ¿o quiere olvidar a su hijo? ¿es lo que quiere, olvidar a su hijo? ¿eso es lo que quiere, que descanse en paz?".

Teria está convencida de que "si Aless estuviera aquí, estaría muy orgulloso de su madre, que adoraba, y estaría muy orgulloso", pero también piensa que con el tiempo Alessandro estará muy feliz de tener a su nieta.

Después de que Lequio asegurase en televisión que había detalles que desconocía, Teria nos ha confirmado que estaba al tanto de todo "como se dijo a dos personas, no recuerdo el nombre, es válido y él no lo desmiente, Lequio padre no lo desmiente, es válido, él lo sabía, le pidió permiso".

Si hay algo que Teria tiene claro es que Ana no va discutir con el padre de su hijo: "no, creo que dos no discuten si uno no quiere, ella nunca se enfrentó, ana no es una persona violenta ni de enfrentarse, está tan feliz ahora por esto que ha cumplido de este sueño de su hijo que ha cumplido... además lo dijo y nada le va a impedir ser feliz y darle toda esta felicidad a la niña".

Teria nos ha dejado claro que "con Ana Obregón habrá un antes y después en la gestación subrogada", pero no cree que su amiga tenga otro proceso de maternidad iniciado, ya que lo que más desea la actriz es regresar a España con su pequeña y poder disfrutar de ella.