Termina sin acuerdo la reunión entre Justicia y sindicatos, que critican que Llop "esté de juerga" en la Feria de Abril

Anuncian nueva huelga de 24 horas en Justicia para el próximo 4 de mayo como medida de presión

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

La reunión que han celebrado este lunes representantes del Ministerio de Justicia con el comité de huelga de los sindicatos de Justicia ha finalizado esta tarde sin acuerdo después de que no se haya formalizado una oferta económica con la que negociar desde el departamento de Pilar Llop, a la que los representantes de los trabajadores han criticado duramente por estar "de juerga en la Feria" de Abril mientras ellos "tratan de mejorar sus condiciones laborales y el servicio público".

Si bien el encuentro arrancaba a las 12.30 horas, se pactaba un receso sobre las 14.30 horas después de que por parte del Ministerio no se hubiera llegado con una propuesta que hiciera mención a las reivindicaciones retributivas de los sindicatos. Con todo, tras reanudar la reunión a las 16.00 horas, a la media hora el comité de huelga ha decidido levantarse de la mesa por "el no radical a hacer una oferta económica".

Ante esta situación, y después de que este mediodía anunciaran que como medida de presión convocaban una nueva huelga de 24 horas en el sector para el próximo 4 de mayo a la que sumaban una concentración a las puertas del Ministerio, esta tarde han señalado que esta semana pactarán nuevas medidas para intentar que el departamento de Llop y el Ministerio de Hacienda "comprendan que no pueden ningunear a 45.000 funcionarios".

"El Ministerio, en su misma línea, ha dado un no radical a hacer una oferta económica que afectara a todo el personal de la Administración de Justicia, y tampoco siquiera es capaz de hacer oferta para avanzar en la carrera profesional", ha lamentado el portavoz del comité, José Luis Fernández Alaya, a la salida de la reunión, para lamentar que tampoco se ha tratado nada relativo a la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa, cuyo trámite buscan paralizar.

Por este motivo, ha señalado que salen "muy decepcionados" y con la idea de que no tienen "más remedio que incrementar las movilizaciones para ver si el Ministerio es capaz de dar un paso adelante". Además, ha anunciado que si bien no hay prevista nueva reunión con Justicia, ellos declinarán sentarse si no hay una oferta económica sobre la mesa.

EN HUELGA DESDE EL 17 DE ABRIL

Cabe recordar que la de este lunes era la segunda reunión que se produce entre funcionarios y Ministerio y que coincide con el anuncio de varias asociaciones tanto de jueces como de fiscales de ir a la huelga a mediados de mayo para exigir también mejoras en las retribuciones.

Este nuevo cara a cara llegaba después de la primera reunión del pasado jueves, cuando los sindicatos vieron "tímidos avances" en la negociación para intentar desbloquear el conflicto laboral que da lugar a la huelga indefinida que empezó el 17 de abril en busca de una subida salarial "en línea" con la de los Letrados de la Administración (LAJ) --de hasta 450 euros al mes-- y la paralización de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa que, según denuncian, impone nuevas condiciones laborales sin previa negociación.

En la reunión, por parte del comité de huelga han estado presentes los representantes de CSIF, STAJ, CCOO y UGT; y por parte de Justicia, un equipo liderado por el secretario general de Innovación, Manuel Olmedo. Los líderes sindicales han avanzado que este martes ofrecerán una rueda de prensa para anunciar nuevas medidas.

LA HUELGA EN CIFRAS

Según el sindicato CSIF este lunes los juzgados de toda España han vuelto a parar por sexto día de 10.00 horas a 13.00 horas con un respaldo "masivo" cercano al 90 por ciento por parte de los 45.000 funcionarios para exigir esa "subida salarial digna en línea con la aprobada para los letrados". Señalan que en estos seis días de huelga que llevan se han paralizado más de 4 millones de expedientes, y se han visto interrumpidos decenas de miles de juicios.

El pasado viernes, desde el Ministerio, sin embargo, registraban datos muy menores de participación, con un 18,5% en las provincias, ciudades autónomas y órganos centrales gestionados directamente por el Departamento dirigido por Pilar Llop.

La de los funcionarios es la segunda huelga en la Administración de Justicia en lo que va de 2023, ya que el pasado 24 de enero --y hasta marzo cuando hubo acuerdo-- estuvo en huelga el cuerpo de letrados. Para poner fin a aquel parón fueron necesarias cerca de una decena de reuniones, una de ellas de más de 15 horas.

Aunque finalmente aquella negociación desembocó en acuerdo, el pacto adoptado por Justicia llevó a otros sectores de la Administración a pedir revisiones salariales, incluido el de los funcionarios, el de los jueces y el de los fiscales.