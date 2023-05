La termosolar estima que podría sustituir cada MW de gas y lograr la descarbonización del sector eléctrico

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El sector termosolar ha estimado que cada megavatio (MW) de su tecnología puede reemplazar cada MW de gas y lograr una transición total del sector eléctrico, lo que implicaría la sustitución de las centrales actuales de gas, según un estudio realizado por Protermosolar en colaboración con la Universidad Pontificia Comillas.

El informe destaca que el sector eléctrico dispone de una capacidad de 120 gigavatios (GW), que representa 2,6 veces la demanda punta (45 GW), lo que pone de manifiesto que el crecimiento de esta potencia se basa en la instalación de nuevas tecnologías renovables de carácter intermitente y que, al no aportar firmeza y reservas de operación, no desplazan a las tecnologías fósiles convencionales y, por tanto, el sector eléctrico actualmente se está descarbonizando en energía, pero no en potencia.

Asimismo, analiza qué necesidades presentará el sistema eléctrico a 2030 basado en tres ejes: la flexibilidad, la cobertura de la demanda y la seguridad y estabilidad de frecuencia del sistema eléctrico.

En lo que respecta a la flexibilidad, subraya que la denominada 'curva de pato', ya presente en el sistema eléctrico actual, está previsto que duplique las necesidades de rampas a bajar en el amanecer -comienzo de producción solar- y de rampas a subir en el atardecer -cuando desparece la producción solar fotovoltaica-.

En este sentido, señala que dichas rampas, que serán cubiertas en un 40-50% por las centrales de gas, pueden ser sustituidas en su totalidad por centrales termosolares.

En cuanto a la cobertura de la demanda, el estudio identifica como las centrales de bombeo y termosolares con almacenamiento térmico presentan factores de capacidad superiores al 50% entre las 300 y las 600 horas anuales más críticas de demanda.

Finalmente, el informe concluye que si se introdujesen siete GW adicionales de centrales termosolares, éstas contribuirían a cubrir las necesidades de inercia y reserva primaria requeridas por el sistema eléctrico, asegurando así la seguridad de suministro y estabilidad de frecuencia.