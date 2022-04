Teruel Existe deja en el aire su apoyo al decreto anticrisis del Gobierno por "eliminar avances políticos"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha dejado en el aire su apoyo a la convalidación del decreto del Gobierno de respuesta a la crisis provocada por la guerra en Ucrania porque, según ha dicho, "elimina derechos generalizados" en algunas cuestiones como el medioambiente.

En rueda de prensa desde el Congreso, Guitarte ha cargado contra algunos puntos de este decreto que tienen que ver, sobre todo, con cuestiones ambientales y energéticos. En este punto, ha señalado que los artículos 6 y 7 "favorecen a los grandes promotores de macro proyectos y no a los ciudadanos".

En paralelo, Guitarte también se ha posicionado en contra de lo que contempla este real decreto sobre la evaluación ambiental. "Con la excusa de lo producido por la guerra en Ucrania, se elimina el procedimiento de evaluación tal y como lo conocemos hoy en día para determinadas instalaciones", ha denunciado.

No obstante, ha precisado que su formación está dudando actualmente entre la abstención y el sí a este decreto, si bien aún no lo tiene decidido. Y es que, según ha reprochado al Gobierno, se trata de una norma que no les gusta por su "fórmula de cajón de sastre que mezcla aspectos muy distintos".

Por ello, Guitarte ha rechazado dar un 'no' al decreto porque, según ha justificado, hay cuestiones importantes en las que están de acuerdo, aunque quieren que se tramite como proyecto de ley y no como real decreto.