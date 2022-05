Teruel Existe lamenta que el Gobierno no ofrece "propuestas y medidas concretas" a sus demandas

Una pregunta de su Grupo Parlamentario ha sido pospuesta al no acudir Ribera

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Grupo Parlamentario Democrático en el Senado, la miembro de Teruel Existe Beatriz Martín Larred, ha lamentado este martes que el Gobierno no ofrece "propuestas y medidas concretas" a sus demandas, después de que una pregunta de su grupo haya sido pospuesta al no acudir al pleno la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera.

En concreto, Martín Larred tenía previsto interesarse sobre las acciones y el calendario "concreto y preciso" de implantación que tiene previsto el Gobierno para poner en marcha este 2022 las ayudas al funcionamiento de las empresas en las provincias de Soria, Cuenca y Teruel.

No obstante, al no acudir la también ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, su pregunta ha quedado pospuesta, por lo que Teruel Existe ha expresado su "disconformidad" en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces.

A juicio de Martín Larred, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es la que tendría que haber respondido a su pregunta, ya que esta cartera "siempre" ha sido su interlocutor y la ministra Ribera no da una "respuesta formal" ni muestra "ningún tipo de implicación" seis meses después de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. "Ya nos ha contestado sin dar una respuesta concreta y concisa", ha hecho hincapié.

Según la senadora de Teruel Existe, Reto Demográfico no cree que la medida que plantean, rebajas de hasta un 20 por ciento en las cotizaciones de las empresas en las tres provincias, sea "efectiva" para luchar contra la despoblación. "Dudamos de si no pueden o no se atreven" porque se trata de una "medida nueva", ha explicado, aunque ha resaltado que ese tipo de régimen en Canarias sí es "efectivo".

"Soria, Teruel y Cuenca merecen una explicación por parte del Gobierno", ha agregado Martín Larred, antes de destacar que Teruel Existe "está cumpliendo" el acuerdo de investidura.