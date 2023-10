Tesh Sidi dice que los actos de Hamás son "terroristas" aunque pide no quitar a Palestina su derecho a la autodefensa

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

La diputada de Sumar Tesh Sidi ha asegurado este miércoles que los actos perpetrados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en el conflicto con Israel son "terroristas", pero ha reiterado que el pueblo palestino tiene "su derecho legítimo a la autodefensa" algo que, a su juicio, "es muy importante" recordar.

En declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press, la diputada ha señalado que Israel "está atacando indiscriminadamente" a la población civil y ha pedido llamar "las cosas por su nombre". "Es un Estado ocupante que además tiene reconocido el 'apartheid', es decir, que está estableciendo políticas de limpieza étnica. No es una guerra religiosa como la quieren pintar. No deslegitimemos en este sentido al pueblo palestino en su legítima defensa", ha insistido.

Al hilo, Tesh Sidi ha explicado que lo que pasa en Israel "no es nada" reciente porque ha "ocupado" Palestina y la ha "abocado" al aislamiento y al hambre. "Yo por el pueblo palestino no siento solidaridad, siento empatía", ha dicho.

La diputada ha criticado el "relato" en el que se equipara el Estado de Israel con Palestina, un pueblo que es "indefenso". "Es un pueblo que está bajo el yugo colonial, bajo el yugo de un Estado, de un Netanyahu extremista", ha alertado, al tiempo que ha pedido no caer en el "relato colonial" y respetar el derecho internacional.

Por ello, ha defendido la "valentía" de Sumar con su posición en la guerra de Israel y Hamás por no tener "dobles varas de medir". "Todas las vidas valen. Y no podemos hacer de esto un sistema algo electoralista, como está haciendo Ayuso y el PP. No todo vale para hacer política", ha reclamado.

Así, la diputada ha señalado que la posición del Gobierno español en este conflicto debería basarse en tener "la misma vara de medir" a la hora de trabajar por una paz igualitaria que está "garantizada y avalada por el derecho internacional". "Todos estos pueblos oprimidos, el Sáhara Occidental y Palestina, tienen el derecho internacional de su lado, tienen a la ONU de su lado. Lo que les falta es una voluntad política", ha indicado.