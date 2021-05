El Tesoro admite al Sandbox 18 de los 67 proyectos presentados, casi un 27% del total

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional ha admitido al Sandbox financiero 18 de los 67 proyectos presentados hasta el 23 de febrero en la primera convocatoria, casi un 27% del total.

De estos, diez serán supervisados por el Banco de España, cuatro por la Dirección General de Seguros y los cuatro restantes por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Los proyectos admitidos provisionalmente dispondrán de un plazo de tres meses para suscribir un protocolo con el supervisor o supervisores competentes. Una vez aprobado ese protocolo, el promotor procederá a recabar el consentimiento informado de los participantes, y una vez acreditado, podrán dar comienzo las pruebas integrantes del proyectopiloto.

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital valoró "muy positivamente" el número de proyectos presentados en la primera convocatoria y expuso que esto "pone de manifiesto el interés de las empresas en acceder a este espacio controlado de pruebas, así como el impulso innovador del sector financiero español".

No obstante, solo el 27% de los proyectos presentados fueron aprobados en esta primera convocatoria.

El director general de política estratégica y asuntos internacionales de la CNMV, Víctor Rodríguez Quejido, advirtió en marzo de que un número significativo y relevante de proyectos no llegaría a entrar en la primera edición del Sandbox financiero español, en coherencia con los criterios de elegibilidad.

Quejido especificó que algunos de esos 67 proyectos no están aún lo suficientemente maduros, no afectan de forma clara al sistema financiero, no aportan innovación o se considera que no son susceptibles de proporcionar algunos de los beneficios enumerados en la norma.

El Tesoro prevé lanzar una nueva convocatoria en junio, con lo que cumpliría con su compromiso de realizar dos procesos de selección anuales.