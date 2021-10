El Tesoro asegura estar "preparado" para la normalización de la política monetaria por parte del BCE

La emisión neta prevista para 2022 del Tesoro Público es de aproximadamente 80.000 millones, igual que la estimada para 2021

El secretario General del Tesoro y Financiación Internacional, Carlos Cuerpo, ha asegurado ante la Comisión de Presupuestos que se celebra este martes en el Congreso de los Diputados que el Tesoro Público está "preparado" para la normalización de la política monetaria por parte del Banco Central Europeo.

De acuerdo con el proyecto de Presupuestos para 2022, el coste de la deuda pública emitida por el Tesoro se situará el próximo año en 30.175 millones de euros, lo que supone una reducción del 4,7% frente a este año. No obstante, Cuerpo ha avanzado que "es habitual" que estas cifras se revisen conforme vaya desarrollándose el ejercicio. De hecho, la expectativa es que para 2021 la cuantía se sitúe por debajo de la presupuestada inicialmente.

El contexto en el que se enmarca la evolución de los costes de financiación se caracteriza por unos tipos de los principales soberanos europeos en niveles "relativamente reducidos" y en línea con los niveles previos a la pandemia.

Así, ha explicado que la carga financiera asumida por el Estado incluye la derivada del programa de emisiones actual y la deuda emitida en ejercicios anteriores, por lo que está sujeta a una fuerte inercia a la baja incluso bajo un escenario de incremento de tipos en los próximos años. "Esperamos que la carga siga reduciéndose mientras el coste de las nuevas emisiones siga siendo inferior al coste promedio de la deuda que va venciendo cada uno de los años", ha remarcado.

EMISIÓN NETA DE 80.000 MILLONES EN 2022

La emisión neta prevista para 2022 del Tesoro Público es de aproximadamente 80.000 millones, igual que la estimada para 2021. "Nos regimos por una política de estimación prudente en cuanto a la evolución de estas necesidades", ha defendido Cuerpo.

El secretario general ha señalado que el borrador del Presupuestos de 2022 prevé una reducción sustancial del déficit público "comparable" a la de otros países europeos, hasta situarse en el 5% en 2022 y en el 3,2% en 2024.

"Esta reducción progresiva del déficit permite continuar con la reducción de necesidades de financiación netas, tras el incremento sustancial para hacer frente a la pandemia" ha explicado. En este sentido, ha recordado que en los últimos años, el Tesoro ha tenido que ir ajustando a la baja las necesidades de financiación, tal y como ocurrió en 2021.

De su lado, y según las proyecciones del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022, se prevé una emisión bruta por parte del Tesoro Público de 242.846 millones de euros, lo que supone un descenso del 9,8% respecto a lo estimado para este año.

Al igual que en los últimos años, el grueso de la emisión bruta prevista se concentrará en letras del Tesoro y en bonos y obligaciones del Estado.

Sin embargo, cabe destacar que en 2020 y 2021 las emisiones de valores del Tesoro se vieron complementadas con préstamos procedentes de la UE para ayudar al desempleo provocado por la pandemia a través del programa SURE (Support mitigating Unemployment Risks in Emergency). España ya ha recibido todos los préstamos disponibles en el marco de este instrumento, de manera que en 2022 no se recurrirá a este programa.

No obstante, el Gobierno precisa que desde 2021 España está recibiendo un elevado volumen de transferencias procedentes de los fondos de la UE para hacer frente a la reconstrucción tras la pandemia en el marco del programa 'Next Generation EU', ayudas que se utilizarán para el desarrollo de diversas medidas recogidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en los próximos años, no generando nuevo endeudamiento del Estado por su carácter no reembolsable.

Durante su comparecencia, Cuerpo ha puesto en valor que el pasado mes de septiembre de 2021 el Tesoro realizó la primera emisión de un bono verde, con el que colocó 5.000 millones de euros, para contribuir a la financiación de los compromisos de España con la transición ecológica, programa que pasará a ser un "componente estructural" en la estrategia de financiación del Tesoro en 2022 y en los próximos años.

REDUCCIÓN PROGRESIVA DE LA RATIO DE DEUDA YA DESDE 2021

Además, el secretario general del Tesoro prevé que ya desde 2021 se observe una reducción de la senda de la ratio de deuda respecto a déficit, y que continúe hasta 2022. Cuerpo ha recordado que para 2022 el Gobierno estima una reducción de 4 puntos porcentuales de la ratio de deuda sobre el PIB, hasta un entorno del 115%.

"Es cierto que estamos niveles de deuda elevados y por ello es importante reparar en todos los elementos cuantitativos y cualitativos del análisis de sostenibilidad", ha apuntado.

Por ello, ha insistido en continuar esta senda decreciente a través de un esfuerzo de consolidación y del impulso de las medidas necesarias para llegar a un crecimiento económico sostenible a medio y largo plazo.

"Esta es una de las lecciones aprendidas de la crisis anterior, de no retirar las medidas de política fiscal y monetaria demasiado rápido, antes de que la recuperación haya cogido tracción", ha enfatizado. Frente a esto, aboga por una "retirada progresiva" de las medidas, concentrándolas en los sectores y agentes más afectados.