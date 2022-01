El Tesoro capta 10.000 millones en un nuevo bono sindicado a 10 años y la demanda alcanza los 63.000 millones

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El Tesoro Público ha emitido 10.000 millones de euros en un nuevo bono sindicado a 10 años, con un precio de 8 puntos básicos y con vencimiento el 30 de abril de 2032, para el que ha recibido una elevada demanda superior a los 63.000 millones de euros, lo que refleja el apetito inversor por los títulos de deuda españoles.

Se trata de la primera emisión del Tesoro en 2022 de un nuevo bono a 10 años, manteniéndose el "buen acceso" a los mercados y la "confianza" de los inversores, según han trasladado fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a Europa Press.

Para colocar esta nueva emisión, el Tesoro dio el mandato a seis bancos: Deutsche Bank, HSBC, J.P. Morgan, Nomura, Santander y Société Générale.

Fuentes del mercado han señalado a Europa Press que el resultado de la emisión ha sido "fantástico", ya que ha recibido una muy buena demanda por encima de lo esperado, lo que ha permitido optimizar el precio.

Pese a la elevada demanda, la emisión de este martes no ha logrado superar la cifra histórica de 97.000 millones alcanzada en abril de 2020, cuando se efectuó una emisión de deuda sindicada a 10 años por un importe de 15.000 millones de euros.

La nueva emisión sindicada se suma a la subasta ordinaria celebrada este martes de letras a seis y doce meses, en las que el Tesoro ha colocado 5.500 millones de euros, cobrando algo menos a los inversores, y se lanza en un momento en el que la rentabilidad exigida en los mercados secundarios al bono español con vencimiento a diez años se mantenía hoy por encima del 0,63%, después de haber llegado ayer a alcanzar el 0,668%, su nivel más alto desde finales de mayo de 2020, impulsado por las expectativas de cambio en la política monetaria de los grandes bancos centrales, incluyendo la retirada de los distintos programas de compra de deuda implementados.

El incremento de los costes de financiación de la deuda española ha cobrado impulso en los últimos meses, en paralelo con el aumento de las presiones inflacionistas y de la consolidación de la recuperación económica, que han llevado a los bancos centrales a anunciar el comienzo de la retirada de sus programas de estímulo y, en casos como el del Banco de Inglaterra acometer subidas de tipos, o anticiparlas, como la Reserva Federal de Estados Unidos.

NECESIDADES DE FINANCIACIÓN DE 75.000 MILLONES PARA ESTE AÑO

Para este año, las necesidades de financiación neta rondarán los 75.000 millones de euros, en línea con el cierre de 2021, según se ha anunciado en la presentación de la Estrategia de Financiación del Tesoro Público.

Por su parte, se prevé una emisión bruta por parte del Tesoro Público de 237.500 millones de euros, lo que supone un descenso del 10% respecto a lo estimado para este año. Al igual que en los últimos años, el grueso de la emisión bruta prevista se concentrará en letras del Tesoro y en bonos y obligaciones del Estado.

Sin embargo, cabe destacar que en 2020 y 2021 las emisiones de valores del Tesoro se vieron complementadas con préstamos procedentes de la UE para ayudar al desempleo provocado por la pandemia a través del programa SURE (Support mitigating Unemployment Risks in Emergency). España ya ha recibido todos los préstamos disponibles en el marco de este instrumento, de manera que en 2022 no se recurrirá a este programa.

No obstante, el Gobierno precisa que desde 2021 España está recibiendo un elevado volumen de transferencias procedentes de los fondos de la UE para hacer frente a la reconstrucción tras la pandemia en el marco del programa 'Next Generation EU', ayudas que se utilizarán para el desarrollo de diversas medidas recogidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en los próximos años, no generando nuevo endeudamiento del Estado por su carácter no reembolsable.

Además, como otro de los hitos importantes para 2022, el Tesoro reabrirá el bono verde, lanzado por primera vez en 2021, con el fin de ir alcanzando volúmenes próximos al del resto de referencias y de seguir contribuyendo a la financiación de proyectos de transición ecológica. No obstante, el secretario no ha avanzado aún las fechas que barajan para esta emisión ni los detalles de la misma.

En cuanto a la prima de riesgo, desde el Tesoro esperan que la acción tomada por parte del Banco Central Europeo (BCE) en cuanto a la progresiva evolución de la política monetaria no suponga un factor diferencial y que la prima de riesgo siga manteniéndose sin sobresaltos como en 2021.