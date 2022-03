El Tesoro pide que el estándar europeo de bonos verdes dé seguridad jurídica al mercado

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El director general del Tesoro y Política Financiera, Pablo de Ramón-Laca, ha reclamado que la transición hacia el estándar europeo de bonos verdes proporcione la suficiente seguridad jurídica para que invertir a largo plazo sea posible, de manera que los bonos que ya se han emitido no dejen de ser considerados verdes.

Durante el Encuentro Finresp 2022, Ramón-Laca ha explicado que, desde el Economic and Financial Committee's Sub-Committee on EU Sovereign Debt Markets (ESDM) que preside, han propuesto a las autoridades públicas iniciativas regulatorias para suavizar la transición hacia el estándar de bonos verdes, pues muchos estados ya han emitido estos bonos.

En este escenario, el director general del Tesoro ha reclamado que la transición hasta la publicación de los actos delegados que definen exactamente qué es verde debe asegurar que este mercado siga siendo "líquido y eficiente", así como mantener "una mínima seguridad jurídica", en el sentido de que los bonos ya emitidos no dejen de considerarse verdes, sino que haya "algún tipo de flexibilidad" para que los inversores se puedan ir adaptando.

"Si en el momento de emitirlo, se ajustaba a los mejores estándares disponibles, que no lo declaren 'no verde', eso es muy importante para los índices. La base inversora lo exige, ha creado carteras especiales para inversiones taxonómicas. Expulsar a las inversiones ya realizadas de esas carteras reduce la liquidez del mercado, perjudica a ese mercado en su conjunto y desanima a otros a entrar en ese mercado", ha advertido.

Por otro lado, ha recalcado la importancia de asegurar una certificación del cumplimiento del estándar por entidades "plenamente cualificadas" para no caer en "un proceso de autocertificación".

En cuanto a los emisores públicos, el director general del Tesoro ha asegurado que están "luchando" para que también la Administración del Estado se pueda acreditar como una certificadora del carácter verde de las emisiones.

PLAN NACIONAL DE FINANZAS SOSTENIBLES

En otro orden de cosas, De Ramón-Laca se ha referido al grupo de trabajo creado para poner en marcha un Plan Nacional de Finanzas Sostenibles y un programa de emisión de bonos verdes soberanos, en el que participan todos los ministerios involucrados.

Aunque los detalles del grupo de trabajo están por consensuar, ha avanzado que los distintos ministerios están elaborando un primer borrador del plan, que estará centrado en tres grandes ejes.

El primero de ellos trata de promover la presencia de España en el mercado de emisiones sostenibles y que tanto las emisiones del Tesoro como las del resto de agentes del sector público "se ajusten a los mejores estándares internacionales y traten de evitar el lavado verde".

En segundo lugar, tiene como objetivo asegurar la coordinación dentro del sector público para evitar contradicciones entre emisores, reguladores, inversores y foros internacionales y, en tercer lugar, tratará de "reclutar" al sector privado en estos esfuerzos con la creación de un foro español de finanzas sostenibles que una al sector público y privado para facilitar la implementación de la regulación.

"El plan nacional no es tan prescriptivo como algunos temen, no falta regulación, no faltan iniciativas legislativas que implementar. Se trata de coordinar para asegurar una implementación lo menos costosa posible para las entidades, pero de la forma más eficiente y rápida posible", ha asegurado el director general del Tesoro.

De su lado, el director general de CECA, José María Méndez, ha reiterado la disposición del sector a participar en la gobernanza y contribuir en el Plan Nacional de Finanzas Sostenibles, que cree que "puede ser crítico como hoja de ruta en materia de finanzas sostenibles".