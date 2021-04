El Tesoro ultima un plan nacional de finanzas sostenibles y un programa de bonos verdes soberanos

Prevé comenzar a emitir estos bonos verdes en la segunda mitad del año

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ha creado un grupo de trabajo con la participación de todos los ministerios involucrados que preside el director general del Tesoro y Política Financiera, Pablo de Ramón-Laca, para poner en marcha un Plan Nacional de Finanzas sostenibles y un programa de emisión de bonos verdes soberanos que comenzará a emitir en la segunda parte del año.

El vídeo del día Estados Unidos supera las 200 millones de dosis aplicadas de la vacuna

Así lo ha avanzado De Ramón-Laca en el Encuentro Anual Ofiso 2021 sobre Financiación Sostenible en cuya apertura ha participado junto con Julián Romero, presidente del Observatorio de la Financiación Sostenible (Ofiso) y Cristóbal Paredes, director general de Banca Corporativa e Inversión de ING España & Portugal.

El director general del Tesoro ha añadido que se trata de una iniciativa de carácter estructural que sea capaz de financiar un modelo de crecimiento sostenible en el marco de la regulación de la Unión Europea en este terreno, con el objetivo de movilizar nuevas inversiones e impulsar la participación del sector privado.

La situación y perspectivas del mercado de bonos verdes, sociales y sostenibles, de los préstamos sostenibles, así como la innovación a través de nuevas fórmulas y productos, y la regulación en este campo, junto con la transparencia y la divulgación de información, han sido los asuntos principales abordados en el Encuentro Anual Ofiso 2021, organizado por el Observatorio con el patrocinio de BME, Cohispania e ING.

Este foro está centrado en el lado de los directores financieros, auténtico factor y elemento de recuperación y relanzamiento de la economía y la actividad empresarial.

33.000 MILLONES MOVILIZADOS EN 2020, UN 45% MÁS

En él han participado una veintena de expertos y profesionales que operan directamente en este mercado de financiación sostenible que movilizó en España en 2020 un volumen total de 33.026 millones de euros, con un crecimiento del 45% según el informe anual Ofiso, de modo que uno de cada 10 euros en financiación corporativa en el mercado de capitales español es sostenible.

En concreto, las emisiones de bonos verdes, sociales y sostenibles en España en 2020 concentraron 15.024 millones de euros, un 54% más que el año anterior. Por su parte, los préstamos sostenibles aportaron 18.002 millones, con un alza del 38%.

Premios OFISO 2021

Comunidad de Madrid por su trayectoria y liderazgo como institución pública; Endesa, como mejor préstamo sostenible del año 2020; República de Ecuador, por su innovación en las Finanzas Sostenibles en Latinoamérica; Telefónica, por su trayectoria y liderazgo como empresa en la Financiación Sostenible; y Francisco Javier Arnaéz, a título individual por su trayectoria personal y profesional en la Financiación Sostenible, han recibido los Premios Ofiso en su 2ª edición de 2021, durante este Encuentro Anual.

El evento cuenta con más de 300 asistentes y con una veintena de ponentes y expertos. La situación de los bonos verdes, sociales y sostenibles ha contado con las aportaciones de Rodrigo Robledo, director general de Política Financiera y Tesorería de la Comunidad de Madrid; Tomás Gallego, director financiero de Grupo Red Eléctrica; David Maroto, head of financing de Telefónica; Alvaro López Barceló, subdirector general de Gestión de la Deuda Pública del Tesoro Público, y Gonzalo Gómez Retuerto, director general de BME Renta Fija y MARF.

Para analizar los desafíos de los préstamos sostenibles han participado Cristóbal Paredes, director general de Banca Corporativa e Inversión de ING España & Portugal; Emilio López, head of corporate lending, Iberia de BBVA; Juan Ramón Gutiérrez, director de finanzas sostenibles de Banco Sabadell; Adolfo García Nombela, head of finance and insurance de Endesa, y Benjamin Cliquet, head of sustainable finance business development de V.E.

El panel dedicado a la regulación e innovación: taxonomía, divulgación de información cuenta con la participación de Marta Olavarría, dirección académica finanzas sostenibles de IEB; Gonzalo García Fuertes, socio de Garrigues; Jose Manuel Marqués, head of the financial innovation division de Banco de España; Jordi Balcells, director de sostenibilidad ESG de VidaCaixa; y Roberto Fernández Albendea, responsable de RSC y reputación de Iberdrola.

En la sesión de cierre del evento participa Juan Carlos Villanueva, secretario general de Ofiso, Eduardo Serra, presidente de Cohispania, y Daniel Innerarity, catedrático de Filosofía Política.