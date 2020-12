Tezanos afirma que aumenta la población que está dispuesta a vacunarse inmediatamente y alcanza el 40%

No pregunta por el Rey en el CIS porque la población está más preocupada por la salud

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, ha afirmado este jueves que está aumentando la proporción de la población que está dispuesta a vacunarse y ya alcanza el 40 por ciento, mientras que el porcentaje de la última encuesta estaba 8 puntos por debajo.

En una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press, Tezanos ha asegurado que el CIS de diciembre recogerá preguntas sobre las vacunas y sobre la población mayor. En concreto preguntará sobre el problema de las personas en las residencias, cómo se ha vivido, si ha habido fallecimientos o si se ha sacado a las personas de las residencias, entre otras.

REY

Preguntado por si la encuesta incluirá cuestiones sobre la Monarquía y el rey, ha señalado que "la pregunta sobre el rey se hacía de manera irregular, un año sí un año no" y, al hilo, ha apuntado a que la población está más preocupada por problemas que conciernen a la salud.

Eso sí, Tezanos cree que si se plantea la creación de una ley específica "sí que es importante saber qué piensa la opinión pública" al igual que ha mostrado la necesidad de "ver la experiencia de otros países" en este ámbito como Reino Unido.

Sobre las declaraciones del responsable de GAD3, Narciso Michavila, que le acusó de manipulación y de invertir trece millones de euros en el CIS, Tezanos ha aclarado que el presupuesto no asciende a esa cantidad, sino que este es de nueve millones.

"No se me ocurre ni se me ocurriría nunca manipular ningún dato. Los datos del CIS no dependen de mi, dependen de mucha personas que trabajan en ellos", ha respondido a las críticas de Michavila. "Son encuestas bien hechas, con una muestra suficiente y que se recogen con bastante rapidez en la página web", ha zanjado en esta clave.