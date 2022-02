Tezanos reconoce que pagó una comida con Iglesias, que los datos del CIS no estaban terminados y niega filtraciones

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, ha reconocido que comió con el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias y que él pagó la comida, a la vez que ha negado tajantemente que le adelantara los datos del sondeo del CIS sobre las elecciones en Castilla y León ya que, asevera, los datos "no estaban terminados".

"Esa comida la pagué yo. Fue un menú de 30 euros y el vino incluso lo puse yo. Fue una comida que tuvo lugar antes de que los datos del CIS estuvieran terminados, por lo que es absolutamente imposible", ha reclamado Tezanos este lunes en una entrevista en 'La Sexta', recogida por Europa Press.

A finales de enero, Iglesias publicó en su canal de Telegran un mensaje en el que aseguraba que tenía datos del sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre las elecciones en Castilla y León, que borró pocos minutos después. Un hecho que levantó las críticas de la oposición que incluso llegó a pedir la dimisión de Tezanos.

Al respecto, Tezanos ha censurado que se cuestione "quién come con quién" y ha recordado que Iglesias dijo "claramente" que no le habían hecho ninguna filtración. "Es imposible porque en ese momento no estaban las proyecciones realizadas. El CIS no anticipa ni filtra los datos", ha zanjado.