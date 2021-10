Tezanos ve como "un hecho insólito" su citación como imputado y dice que ha recibido el apoyo del Gobierno

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, ha asegurado este viernes que ve como "un hecho insólito" que el Juzgado de Instrucción Número 29 de Madrid le cite como investigado por un presunto delito de malversación de caudales públicos y ha asegurado que ha recibido el apoyo del Gobierno, al tiempo que ha animado a la oposición a que lo intente "hacer mejor" para ganar elecciones si no le gustan los datos de las encuestas del organismo.

En declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press, Tezanos ha defendido que se le ha llamado a declarar "sin tener en cuenta que en este momento la Abogacía del Estado" ha presentado un "recurso de inadmisión" porque "no hay materia de delito". "¿Cuál es el delito que se ha cometido aquí? ¿Que no le gustan las encuestas a algunos partidos políticos?", ha cuestionado.

En esta línea, el director del CIS ha explicado que "es absurda" la investigación porque no ha manipulado ningún dato. "Ni se me ocurriría. En el CIS se opera con criterios de gran objetividad (...) No se sabe a quien se llama", ha recalcado Tezanos, que ha insistido en que "es un hecho insólito" la imputación. "No voy a decir que respeto a la justicia porque aquí hay una situación peculiar. Soy defensor a ultranza de la justicia y de la necesidad y objetividad de las jueces", ha subrayado.

Al hilo, ha reclamado que "la justicia tiene que funcionar con objetividad" y que los partidos políticos actúen "en el Congreso o donde proceda". "Las guerras en la justicia acaban erosionando en perjuicio de todos (...) No quiero creer que haya una politización, pero Vox ha presentado una querella", ha dicho el sociólogo, que ha defendido que los puestos en la administración los nombra el Ejecutivo.

Preguntado sobre si el Gobierno le ha mostrado su apoyo tras la citación, Tezanos ha respondido que sí, aunque ha añadido que el CIS es "una institución con muchos años en España" que "trabaja con imparcialidad". "Sería absurdo que engañásemos con datos reales. Jamás he falsificado ni voy a falsificar", ha insistido.

En este contexto, ha recordado que las últimas elecciones las ha ganado el PSOE. "Que el CIS anticipe, con los límites de la anticipación en el ámbito de la sociología con una población muy dudosa, unos datos, entiendo que a alguien no le guste. Que lo intenten hacer mejor y ya ganaran una elección en otro momento", ha respondido en referencia a los partidos políticas que cuestionan las encuestas del organismo.