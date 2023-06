Tezanos ve un "empeño baldío" pronosticar resultados electorales "a un mes vista" y afirma que el CIS no adivina

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, ha asegurado que es un "empeño baldío" pronosticar resultados electorales "a un mes vista", señalando que la sociología no es "una ciencia de la adivinación".

Así se ha expresado el máximo responsable del CIS durante su intervención en el coloquio 'Las mujeres en la Sociología', celebrado este lunes en la Feria del Libro de Madrid, donde ha comparado su trabajo con el que realizan los meteorólogos.

"En cuanto me tope con un meteorólogo (...) le voy a decir que me diga qué tiempo va a hacer dentro de un mes y medio. Y no en general, sino a las diez de la mañana, a las dos de la tarde y a las cinco de la tarde, en Madrid, en Sevilla, en Santander y en varios sitios", ha bromeado Tezanos, recalcando que la meteorología --a diferencia de la sociología-- al menos tiene "satélites, ordenadores potentes y modelos establecidos".

Así, ha defendido que el CIS lo que intenta trazar "son las tendencias" electorales y que ese trabajo representa "menos del 15 por ciento de la tarea" de la institución que dirige, citando barómetros sobre necesidades de la población, sondeos fiscales, o sobre cómo contribuyen las políticas fiscales a la sociedad.

Las declaraciones de Tezanos tienen lugar después de que la encuesta preelectoral de CIS registrara para las elecciones municipales un resultado notablemente diferente a los finalmente escrutados el 28 de mayo, ya que sobreestimaba los votos al PSOE y al espacio de Unidas Podemos, mientras que calculaba que PP y Vox tendrían menos votos de lo que finalmente han cosechado.

Concretamente, la encuesta preelectoral del CIS, hecha en abril, daba al PSOE como ganador de las municipales con entre un 31 y un 32,3 por ciento, por delante del PP, al que estimaban entre un 26,7 y un 27,9 por ciento. El sondeo flash hecho ya en mayo ajustó estos datos y recortó la ventaja socialista a 2,3 puntos, dando un 30,2 por ciento del PSOE y un 27,9 por ciento al PP.

El recuento final de las elecciones deja porcentajes parecidos, pero al revés, ya que ha sido el PP quien ha ganado las municipales con un 31,5% frente al 28,11% del PSOE.

Otra diferencia entre las encuestas del CIS y los resultados electorales se produce en el caso de Podemos, Izquierda Unida y sus alianzas. El centro público le daba entre 6,6 y el 9,2% en su primera encuesta y hasta un 8% en el sondeo flash más reciente, pero sumando las distintas alianzas en los comicios del domingo, los integrantes de Unidas Podemos se han quedado en un 3%, aproximadamente.

En cambio, el CIS ha ajustado el pronóstico con Vox, pues en su último estudio le auguraba un 8% y en las urnas ha sumado un 7,18%.