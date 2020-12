Thalia hace balance de sus 20 años de matrimonio con Tommy Mottola

MADRID, 11 (CHANCE)

Thalia es una de las artistas latinas más queridas en nuestro país. La cantante, con motivo del lanzamiento de su nuevo single "Feliz Navidad" - con el que reinventa el clásico villancico que todos cantamos con la llegada de las fechas más especiales del año - nos ha concedido una entrevista en la que nos ha hablado del cariño que siente por España, de cómo le ha afectado la pandemia, y cómo ha celebrado su 20 aniversario de boda con Tommy Mottola, con quien está más feliz si cabe que el primer día.

- Muy buenas Thalia, desde España, cómo estás.

- "Primero de nada es que no sabes cómo extraño ese acento, cómo extraño a mi España, ese amor que yo siento por tu tierra".

- Te dicen España y qué es lo primero que se te viene a la cabeza.

- "La comida, las cañitas, la paella, las gambas, la langosta más deliciosa, a mí me ganan por el estómago. Llevo muchos años en los que he ido a trabajar, he llevado mi música, he trabajado allí en algunos programas de televisión y la verdad que tengo muchos recuerdos maravillosos".

- Tú nos ganas a nosotros por tu voz.

- "Mi amor, de verdad, creo que estamos conectados de tanta historia, de tanta vida, de tantas cosas. España ha sido una tierra fértil para mí, una tierra maravillosa, yo tengo tantos amigos, tanta gente querida que a lo largo de estos años he atesorado. Nada, estar aquí es un placer, saludándote y saludándolos a todos en tiempos donde se necesita la esperanza, el amor, la solidaridad, una fuerza de luz, aquí estamos para esto, para llevar alegría".

- Darte la enhorabuena por esta canción que nos traes, ese mítico de toda la vida que nos acompaña un 'Feliz Navidad' de tu voz.

- "Mira, siento que, por este año, por lo que estamos viviendo, de pronto sentimos ese corazón desquiciado que no sabe para dónde, que no sabe dónde acabará esto y en estos momentos hay que acompañarnos, qué mejor que con música. He tenido la fortuna de cantar esta canción en diferentes versiones, esta es más mi estilo, más pop, tecno latino y es divertidísima, te levanta el ánimo y te pone a bailar. Eso es lo que queremos, llevar amor, vida y alegría en estos momentos".

- Es un clásico que nos ha acompañado toda la vida, el 'Feliz Navidad' es historia. Para ti, qué ha significado recuperar esta canción.

- "Es un orgullo, no sé, de verdad que para mí el interpretar una canción tan emblemática de nuestro querido Feliciano, yo leí por ahí que él comentó que le encantó esta versión. En estas fechas uno extraña a sus seres amados si estás lejos de tu patria todavía más, extrañas tus tradiciones, tus costumbres, esta canción es eso, es una tradición, una costumbre que muchas generaciones hemos crecido con ella y qué bonito poder rescatarla y seguir conservando las tradiciones a través de la música para nuevas generaciones, que se conecten, que se enamoren de canciones tan clásicas como esta".

- ¿Es Thalía muy navideña?

- "Sí, claro. Yo soy muy fiestera, Navidad, cumpleaños, aniversario, lo que sea... yo soy fiestera, donde sea que haya música, comida, regalos, alegría, ahí estoy".

- ¿Cómo se presentan estas Navidades tan atípicas para todos nosotros?

- "Definitivo que, en casa, con mi familia, con mis hijos, con mi marido, haciendo un Zoom con nuestra familia extendida que está en otras ciudades pero sinceramente son momentos de estar cuidados en casa, protegidos, proteger a los otros, tratar de bajar el pico una vez más que acá ya se volvió al doble del principio. Yo la verdad es que preocupada y lo único que quiero es cuidar a los míos, a los demás* estar cocinando, tocando música, en mi casa está la tradición mexicana e italiana con mi marido, hay un poco de Sinatra, Juan Gabriel... hay un poco de todo en nuestro hogar. Estamos ansiosos de celebrar esto tranquilos y en casita".

- ¿Cómo has llevado tú el confinamiento, cómo te ha afectado el virus? ¿Has aprendido algo de tu yo interno que desconocías?

- "Esto nos ha impactado a todos en general y siento definitivamente como si nos hubieran quitado el piso y estamos flotando. Imagínate a los niños, lo veo con mis hijos, con mi hija que es adolescente, con mi hijo de 9 años, me da ansiedad por ellos. Están lejos de su mundo que ellos conocían hasta principios de este año, hay que estar mucho más empáticos con los niños y preguntarles cómo se sienten, qué se están guardando, que se expresen, que hablen"

- Muchos compañeros tuyos nos decían que los niños lo han llevado mejor que los adultos, no sé si en tu caso también ha sido así.

- "Aquí, Bendito sea Dios, hablamos mucho de nuestras emociones, de nuestros sentimientos en mi hogar, es una tierra segura para la conversación, mis hijos los sienten, ellos hablan y cuentan lo que les da miedo, ansiedad, incertidumbre... se habla de eso y entre todos hacemos un plan, nos apoyamos, nos ayudamos. Ahora hay muchas personas que necesitan esa ayuda, hay mucha ansiedad, mucha depresión y hay muchas líneas de ayuda. Esta pandemia nos ha hecho ver la vida de una manera más simple, las cosas que antes acaparaba la atención de tu universo son totalmente banales a las cosas que realmente tienen peso, el amor, la familia, el cuidado, la salud"

- En pareja cómo lo has llevado, has celebrado tus 20 años de pareja.

- "Imagínate, tú te imaginas, 22 que nos conocemos y 20 casados... la verdad es que lo celebrarnos súper bien, tranquilitos prendimos unas velas, nos hicimos una comidita riquísima, nos sentamos, platicamos, nos apapachamos, todo bien rico".

- A por otros 20 años más.

- "Eso es, no se necesita más, te lo digo de verdad, creo que estamos mal acostumbrados, buscamos todo fuera y sin embargo es tocar con el alma, eso es lo que nos ha enseñado esto".

- Qué deseo pides para este nuevo año, qué borrarías y qué te gustaría cambiar. Estás metida en un proyecto contra violencia de mujeres.

- "Este año para todos ha sido extremo, en mi caso detonó también la necesidad de seguir creativa y seguir haciendo música, proyectos por un aspecto de sanación personal pero al mismo tiempo de acompañar a los demás a través de la música, qué mejor que a través de lo que yo hago que es entretener. Yo me he metido a hacer canciones, a sacarlas, en la pandemia con todas las medidas de seguridad, con todas las pruebas, seguir trabajando para entretener a la gente haciendo videos, una serie para Facebook que se llama 'Latin Music Queen', seguir preparando mi disco. saqué un disco infantil, hicimos un canal de YouTube para que los niños vayan y vean estos vídeos tan divertidos, para que saquen el estrés, seguir trabajando, seguir viendo el lado positivo a la vida, tratando de llegar a los hogares a través de mis plataformas con luz, paz, amor y con música".

- En España hay una frase tuya, 'me escuchan, me oyen' te seguiremos escuchando y te seguiremos oyendo, dale recuerdos a Miguel Bosé.

- "Lo más bonito de esa frase es que 'me sientan'. Yo quiero decirles mucha luz, muchas bendiciones, los quiero muchísimo y nosotros seguimos en contacto".