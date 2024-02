The New York Times Company gana 215,9 millones de euros en 2023, un 33,6% más, y anuncia dividendo

Los beneficios del cuarto trimestre fueron de 102,1 millones de euros, un 55,2% más

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

The New York Times Company, empresa editora del diario del mismo nombre y del medio digital especializado en deportes 'The Athletic', se anotó un beneficio neto atribuido de 232,4 millones de dólares (215,9 millones de euros) en 2023, lo que supone una subida del 33,6% respecto a 2022.

La facturación fue de 2.426 millones de dólares (2.254 millones de euros), un 5,1% más. De esa cifra, los ingresos por suscripciones avanzaron un 6,7%, hasta los 1.656 millones de dólares (1.538 millones de euros), mientras que la publicidad se contrajo un 3,5%, hasta los 505,2 millones de dólares (469,3 millones de euros). El resto de ingresos mejoraron un 13,8%, situándose en 232,7 millones de dólares (216,2 millones de euros).

La empresa ha desglosado que la facturación del diario neoyorquino 'per se' fue de 2.296 millones de dólares (2.133 millones de euros), un 3,2% más, mientras que 'The Athletic' generó 131,3 millones de dólares (122 millones de euros), un 55,1% más.

El grupo cerró el cuarto trimestre con 10,360 millones de suscriptores, un 2,8% más que en el trimestre anterior y un alza del 8,5% frente a un año antes. De esa cifra, 9,7 millones de suscriptores son digitales, mientras que 660.000 reciben el diario de forma física en su casa.

De su lado, el total de gastos operativos en los que incurrió el grupo fueron de 2.150 millones de dólares (1.997 millones de euros), un 2,1% más.

En el cuarto trimestre, el beneficio de The New York Times Company fue de 109,9 millones de dólares (102,1 millones de euros), un 55,2% más, aunque la facturación apenas creció un 1,3%, hasta los 676,2 millones de dólares (628,2 millones de euros), lo que coincidió con la caída del 4,8% en el capítulo de gastos.

"2023 ha sido un año sólido para el Times [...]. Nuestro liderazgo periodístico y nuestros productos de estilo de vida atrajeron a un público numeroso y profundamente entregado, y nuestro modelo de múltiples fuentes de ingresos contribuyó a mejorar la rentabilidad", ha asegurado la presidenta y consejera delegada de The New York Times Company, Meredith Kopit Levien.

PREVISIONES, DIVIDENDO Y RECOMPRA

La compañía prevé que para el primer trimestre de 2024 los ingresos por suscripciones digitales crezcan entre un 11% y un 14%, mientras que en el conjunto de abonados harían lo propio entre el 7% y el 9%. Después, los costes operativos se encarecerían entre un 5% y un 7%.

En consejo de administración ha declarado un dividendo de 0,13 dólares (0,12 euros) por acción de tipo A y B, un 18,2% más, pagadero el 18 de abril a todos los tenedores que figuren como tal al cierre de la bolsa el 2 de abril.

En este sentido, la hoja de resultados anuales ha recordado que en el marco de un programa de recompra de acciones lanzado en febrero de 2022 y ampliado en 2023, se habían recomprado 4.502.142 de títulos por un importe de 158,5 millones de dólares (147,3 millones de euros) a día 2 de febrero de 2024.

Estas cifras suponen una utilización completa del mandato de 2022 y un remanente de 241,5 millones de dólares (224,4 millones de euros) de 2023 pendientes de ejecución.