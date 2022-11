The New York Times Company gana 36,6 millones en el segundo trimestre, un 33% menos

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

The New York Times Company, empresa editora del diario del mismo nombre y del medio digital especializado en deportes 'The Athletic', se anotó un beneficio neto atribuido de 36,6 millones de dólares (cifra similar en euros al cambio actual) en el tercer trimestre del año, lo que supone una caída del 33% respecto al mismo periodo del año ejercicio.

La facturación entre julio y septiembre fue de 547,7 millones de dólares, un 7,6% más. De esa cifra, los ingresos por suscripciones avanzaron un 11,7%, hasta 382,7 millones, mientras que la publicidad se contrajo un 0,4%, hasta 110,5 millones de dólares. El resto de ingresos cayó un 1,9%, situándose en 54,5 millones.

La empresa ha desglosado que la facturación del diario neoyorquino fue de 523,6 millones, un 2,8% más, mientras que 'The Athletic' ingresó 24,1 millones, sin comparación con el año anterior porque su adquisición se cerró posteriormente.

El grupo cerró el trimestre con 9,33 millones de suscriptores, un 1,7% más que en el trimestre anterior y un alza del 27% frente a un año antes. De esa cifra, 8,59 millones de suscriptores son digitales, mientras que 740.000 reciben el diario de forma física en su casa.

Los costes asociados a los ingresos en el trimestre crecieron un 14,7%, hasta 294,9 millones, mientras que los de ventas y marketing fueron de 64,7 millones, un 22,7% menos. Los gastos generales y administrativos crecieron un 11,7%, hasta 72 millones de dólares, mientras que los de desarrollo de producto se elevaron a 50,5 millones, un 24,2% más.

En el conjunto de los nueve primeros meses de 2022, el beneficio neto atribuido de The New York Times Company fue de 103,1 millones de dólares, un 31,3% menos. De su lado, la facturación creció un 10,8%, hasta 1.640,8 millones.