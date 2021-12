The Washington Post: "Es crucial encontrar la medida correcta del éxito de los contenidos editoriales"

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

La directora de Desarrollo de audiencias jóvenes (Next Gen) del diario estadounidense The Washington Post, Phoebe Connelly, ha defendido este miércoles que "es crucial encontrar la medida correcta del éxito de los contenidos editoriales" y ha añadido que "no todo se reduce al tráfico".

Así lo ha señalado Connelly en la conferencia 'Poniendo a la audiencia joven en el centro. De la construcción del relato a la creación del producto', celebrada en el marco del Congreso Claves 2022, organizado por la Asociación Española de Medios de Información (AMI) y la Asociación Mundial de Editores de Noticias (WAN-IFRA).

Phoebe Connelly ha defendido que los editores tienen que ser plenamente conscientes de que "los jóvenes se quieren ver representados en los medios que consumen", ante la tendencia habitual a pensar que esa franja de edad "no es mi problema".

Asimismo, ha abordado el tema de la "sinceridad", punto que "ya está muy presente, pero no puede perderse de vista en ningún momento". Los jóvenes "tienen un deseo y una exigencia de transparencia muy elevado", ha asegurado Connelly.

La directora de desarrollo de Next Gen en The Washington Post ha incidido en algo "crítico": la necesidad de "asegurar" que se está midiendo "de la manera correcta el éxito". "No todo gira en torno al tráfico", puesto que las plataformas que mejor funcionan "son aquellas donde se desarrolla buena relación con el público y se ofrece lo que ellos buscan", ha detallado.

También ha reflexionado sobre la importancia para las redacciones pequeñas, e incluso las más grandes que cuentan con un mayor número de recursos, de "enfocarse en una plataforma", no en todas a la vez. Así, recomienda elegir una que encaje con la redacción, en la que quizás "existan ya periodistas activos". De esta manera, ha asegurado, se puede conseguir destacar en una parcela, en vez de proponerse "estar presente en todas".

Además, Connelly ha remarcado la necesidad de adaptarse al formato del teléfono móvil y que todo pueda estar optimizado para este formato. Por ejemplo, con "vídeos más cuadrados y verticales dentro de la app, y, a partir de ahí, ceñir nuestro lenguaje y formato a la plataforma concreta a la que nos estemos dedicando".

Ha hecho referencia al "espacio" que hay que otorgar y permitir a los periodistas para que puedan desarrollar una personalidad. "Dejar que sean como son en sus cuentas personales", porque este hecho derivará en una mayor transparencia que acercará a los jóvenes a conocer "qué hay dentro de la marca". A los jóvenes les gusta conocer "el tiempo que lleva producir un relato o quién está detrás", sostiene Connelly.

Por ello, hay que "darles recursos" y no solo poner el foco en las cuentas institucionales. La periodista recordaba también la importancia de las sinergias que se producen al dar apoyo a las redacciones y contar con un equipo transversal que pueda aportar de manera interna ideas y proyectos "independientemente del equipo al que pertenezcan".