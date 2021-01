Tiembla la familia Pantoja, Kiko Rivera asegura: "Mi parte de Cantora está en venta"

MADRID, 31 (CHANCE)

Kiko Rivera se ha sentado esta noche en el Deluxe y ha hablado más claro que nunca sobre la situación en la que se encuentra el conflicto con su madre y ¡atención! porque ha contado la última de las novedades y no le va a gustar nada a Isabel Pantoja, tampoco a su hermano. El dj ha reconocido que ya se ha enviado el primer requerimiento y además, ha explicado que ha puesto en venta su parte de Cantora.

En cuanto a cómo está la situación legal, Kiko Rivera ha explicado que: "Esta semana va a ser muy movidita porque ya empieza la cosa a ponerse en movimiento, ya no tengo más remedio, la maquinaria está en marcha. Ya les ha llegado el primer requerimiento, a los dos, y no han ido a recogerlo. Ahora van a tener que rendir cuenta de lo que han hecho primero con los poderes que les he otorgado y ya vamos a empezar con todo, no tengo otra opción. Soy consciente de que no me van a llamar y yo tampoco, no soy yo el que tengo que llamar. Va a tener que ser de manera judicial. Si tú no vas a recoger el requerimiento, el siguiente paso es que el notario te lo lleve a casa, probablemente esta semana".

Lo más sorprendente que ha contado el dj en el plató ha sido que ha tomado la decisión de vender su parte de Cantora y hay posibles interesados en ellas: "Yo me he informado con mi equipo de abogados, uno de los compradores que llevé a comprar Cantora... posiblemente alguno esté interesado en comprarme mi parte, si todo sale como tiene que salir, dentro de poco puede tener algún inquilino tomándose café con ella. Me está llamando mucha gente para comprar mi parte y yo vendería mi parte, con un lacito incluso, con un precio normal. A mi parte le voy a poner el precio más bajo de lo que vale, para venderlo, no quiero movidas, ya no sé qué hacer. Mi parte de Cantora está en venta".

Kiko Rivera está cansado de pedir y suplicar la comunicación con su madre y ha decidido tomar cartas en el asunto, en primer lugar ya ha puesto en marcha las medidas legales oportunas. En segundo lugar, el hermano de Isa Pantoja ha dejado claro que quiere lo que le pertenece y tiene claro que va a vender su parte de Cantora, se ha asesorado con su equipo de abogados y va a iniciar el proceso.