¿Ya tiene Cristina Pedroche el vestido para las Campanadas? Ella misma nos lo cuenta

MADRID, 12 (CHANCE)

Ya se sabe que por donde pasa Cristina Pedroche, deja huella con sus estilismos. Esta vez no ha sido menos. La presentadora asistió a la entrega de los 'ELLE Gourmet Awards' para recibir el galardón Icono Healthy y aprovechó para lucir un espectacular mono verde de lentejuelas de la firma Capriche que no pasó desapercibido.

Hablando de estilismos, Cristina aprovechó para confesarnos que ya tiene muchas ideas para las Campanadas: "Eso ya está preparado desde hace meses, yo no me voy de vacaciones sin los deberes hechos". La presentadora asegura que "cada año sorprende más" y que esta vez no será para menos: "Yo miro los años para atrás y digo, cada año sí que me he ido superando".

Con estos increíbles looks, Pedroche no solo recibe multitud de elogios y cumplidos. La presentadora confesó en 'Zapeando' que son muchos los mensajes subidos de tono que le envían por redes sociales, y aunque le gusta tomárselo a risa, en el fondo sabe que "es una agresión": "Lo que hago es bloquear a esas personas y denunciar a través de la publicación".

Además, Cristina asegura que no es la única en recibir este tipo de imágenes ya que a su marido, el cocinero Dabiz Muñoz, también le llegan estos mensajes: "No creas que estas cosas solo nos pasan a nosotras".

Respecto a su relación con Dabiz Muñoz, la presentadora asegura que pasan mucho tiempo juntos ya que actualmente trabajan juntos en el mundo XO: "Estoy cerca de mi pareja pero también cerca de un grandísimo chef, estoy aprendiendo todo el rato".

En cuanto a la maternidad, parece ser que Pedroche no se la plantea por el momento: "No hay planes, no sé si quiero tener o no tener hijos, ya veremos". Aunque eso sí, reconoce estar muy feliz de la próxima paternidad de su amigo Miki Nadal: "Haber sido la casamentera me parece lo más. Seré la madrina, no sé si porque ellos lo tenían planeado o porque lo he pedido muchísimo".

¡Dale al play para ver la entrevista completa!