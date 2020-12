¿Lo tiene difícil Isabel Pantoja? Joaquín Moeckel nos da la última hora

MADRID, 24 (CHANCE)Vamos a terminar el año hablando de la herencia de Paquirri y parece ser que lo vamos a empezar igual. Joaquín Moeckel nos ha dejado claro cuáles serán los siguientes pasos que van a tomar los hermanos Rivera para recuperar lo que les pertenece y es que recordemos que los hijos de Carmina Ordóñez no tienen, 36 años después, los objetos personales de su padre que les pertenecen.

El abogado de los Rivera nos ha dejado claro cuáles son las intenciones de los hermanos: "si lo nuestro no fue robado en el supuesto robo de marras, si lo nuestro no ha sido entregado porque usted misma ha dicho que no lo ha entregado, los bienes están ahí. Que estén en cantora o no ya no es mi problema. Los bienes no han sido entregados y vamos a intentar luchar judicialmente para que los bienes sean entregados".

Y es que el famoso robo del que tanto se habla sigue dando quebraderos de cabeza a los hermanos Rivera, aunque Joaquín nos confiesa que: "Si los bienes hubieran desaparecido de cantora los bienes están embargados con una diligencia del 93, que yo conozca la diligencia de embargo no ha sido revocada ni anulada".

El abogado de los hermanos Rivera no pierde la esperanza a pesar de todas las trabas que está teniendo por parte de la cantante: "yo siempre mantengo la esperanza. Cuando cristo es clavado en la cruz hay muchos centuriones romanos que no creían en Jesús y cuando le vieron espirar en la cruz dijeron verdaderamente este es el hijo de dios".

En cuanto a si Isabel Pantoja esta contra las cuerdas, el abogado asegura que: "Desde el punto de vista intercronológico sí, yo puedo considerar que sí. Todas sus excusas se le han caído. Desde un punto de vista cronológico está desenmascarada la situación".

Y es que los Rivera están deseando tener lo que siempre les ha pertenecido y que se acabe ya esta pesadilla que lleva años en la sombra, pero que les provoca un gran dolor. Joaquín, amigo y abogado de Cayetano y Fran, nos asegura que: "Este tipo de cosas son muy delicadas y son personas muy sensibles. Estos hoy hombres eran niños en su momento y su padre murió en una plaza de toros, su madre también falleció cuando ellos eran muy jóvenes... han tenido una infancia muy dura, remover estas cosas... han tenido una infancia y una adolescencia muy dura, entonces hay que ablandarse un poco con este tipo de situaciones".