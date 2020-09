¿Qué tiene de especial la relación de Inma y Ángel?

MADRID, 30 (CHANCE)

Esta segunda temporada de La isla de las tentaciones está dando mucho de qué hablar y es que aunque pensábamos que ya habíamos visto todo con la edición del año pasado, esta nueva nos está dejando con ganas de más cada vez que se emite un programa. Si hay una pareja de la que se está hablando y no precisamente para mal, es de Inma y Ángel.

Los dos entraron en el concurso porque necesitaban superar esta prueba de amor tan profunda y además, Inma quería controlar los ataques de celos que tiene con su novio. Lo cierto es que si nos ponemos a juzgar cuál de todas las relaciones es la más estable, sin duda son ellos dos.

Inma no ha sabido integrarse con los tentadores de su casa, echa mucho de menos a Ángel y no hace otra cosa que llorar (como las demás) por estar separada de él (a diferencia de las demás, que lloran por pensar en lo que harán sus parejas). La confianza con su pareja es plena. Su novio sigue una actitud parecida, no quiere conocer a nadie más allá de una simple amistad y no deja de pensar en ella.

Por este motivo, Inma ha pedido una hoguera de la confrontación para ver a su pareja ya porque no aguanta ni un solo minuto más sin él. Sandra Barneda le comunicaba a Ángel la decisión de su pareja de tener una hoguera de confrontación y este se preocupaba porque no sabía qué le ocurría a esta... una vez allí:

Inma era la primera en llegar, minutos más tardes Ángel acudía al mismo sitio donde le esperaba su pareja. Los dos se fundían en un tierno abrazo entre lágrimas, no podían evitar todo lo mal que lo habían pasado separados. Inma se sincera y le dice que le ha convocado allí porque no puede más, no lo está pasando bien, le echa de menos, no puede relacionarse... y además, le echa en cara que le devolviese el collar a Lía, quien le había puesto el collar a él minutos antes. "Yo lo que quiero es irme a casa con ella y ya está, es lo que quiero" decía Ángel.

Inma terminaba diciendo que: "A mi me importas tú, me da igual lo que diga la gente, me va a costar la salud Ángel, no quiero que nos separemos". Los dos se funden en un abrazo de lo más bonito nunca visto antes en La isla de las tentaciones. Se miran fijamente a la cara y se dicen todos los sentimientos que tienen ambos, tratándose de la mayor prueba de amor entre ellos. Inma le pide matrimonio, que se vayan a vivir juntos y le confiesa que quiere tener un hijo con ella. Deciden abandonar el concurso JUNTOS.