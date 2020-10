¿Tiene José Antonio Avilés un juicio por cometer una presunta estafa relacionada con unos bolsos de marca?

MADRID, 22 (CHANCE)

Según diferentes informaciones, José Antonio Avilés se enfrentaba hoy a un juicio por una presunta estafa que cometió al prometer, a una empresaria cordobesa, que pagaría unos bolsos de marca que ésta le cedió para que luciesen diferentes famosas, haciéndole así promoción. Sin embargo, el colaborador no habría cumplido con su parte del trato y, además de no haber pagado dichos complementos - cuyo importe ascendía a varios miles de euros - tampoco se los habría hecho llegar a las celebrities que había dicho a la diseñadora, por lo que ésta decidió denunciarle mientras Avilés estaba en "Supervivientes".

Sin embargo, el juicio no se ha celebrado, y el propio José Antonio desmiente que éste se vaya a celebrar porque "no se me ha notificado nada ni se me ha dicho nada, con lo cual no es cierto".

El colaborador de "Viva la vida" confiesa que se encuentra "muy tranquilo" y asegura que "lo dije en su momento, que quería cambiar, y así es. Yo he cambiado y estoy haciendo mi vida sin problema. Y lo que quiero es que se me deje hacer mi vida nueva, evolucionar. No vivir anclado en un pasado que no hace bien a nos ni a otros. Si alguien se molestó en su momento, yo vuelvo a pedir disculpas, que ya las he pedido infinidad de veces".

Sin poder ocultar el brillo de sus ojos, José Antonio confirma que está enamorado: "Hombre ya era hora, de tener alegría después de tanto tiempo y tanto jaleo. La cosa va muy bien".

Avilés, además, desmiente tajante que su madre y él vayan a participar en la próxima edición de "La casa fuerte": "Yo nunca hablo de negociaciones y nunca hablo de nada. Yo quiero ser un colaborador. Fui a un reality porque me hacía falta y ahora mismo, por el momento, no tengo pensado hacer ningún reality ni nada. Y mi madre muchísimo menos. Vive muy tranquila en su casa"