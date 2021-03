Tinder apoya a las mujeres en su Día Internacional con "¿Cómo tener citas conmigo?"

MADRID, 8 (CHANCE)

En este Día Internacional de la Mujer, Tinder cuenta con la ayuda de la escritora y podcaster Honey Ross para responder a la pregunta "¿cómo tener citas conmigo?", según las mujeres de la Gen Z. La cantante y compositora Mae Muller, la actriz y modelo Nikkita Chadha y Char Ellesse, fundadora de la plataforma Girls Will Be Boys, han querido visibilizar sus experiencias conociendo gente y con motivo del Día de la Mujer se turnan para revelar los do's y don'ts a la hora de tener citas con mujeres.

Con más de 430 millones de descargas y más de 60.000 millones de matches hasta la fecha, Tinder se encuentra en una posición única, como plataforma utilizada por mujeres de todo el mundo, para utilizar su voz para defender y empoderar a las mujeres.

"Cada mujer es única y diferente, igual que las citas. Por eso, nos hemos aliado con cuatro mujeres fuertes e inspiradoras de la Generación Z: Honey, Mae, Nikkita y Char. Nos han dado una visión honesta sobre cómo es conocer gente nueva, lo que han aprendido y cómo siguen desafiando las percepciones establecidas, así como aquello que les hace tener mariposas en el estómago. Estas cuatro mujeres representan a la generación que está llegando y cómo eligen desafiar lo establecido. Estamos muy agradecidos por ello", explica Renate Nyborg, Directora General de Tinder en EMEA.

En un vídeo que puedes ver en youtube.com/watch?v=yT5myT9K6lk, tres mujeres de la Generación Z revelan las respuestas a una simple pregunta: ¿cómo tener citas conmigo?

1. SÉ TU AUTÉNTICO YO

Cuando se trata de conocer lo que la Generación Z (18-25 años) busca en una pareja o relación, casi la mitad de las jóvenes españolas (49%) admite que busca a alguien honesto, auténtico y que sea realmente sean ellxs mismxs cuando comparten tiempo juntos.

"Sé honestx y muéstrame tu auténtico yo", dice Nikkita. "Quiero que la otra persona me vea como mi verdadero yo y creo que espero lo mismo. No te impongas ni hagas nada que normalmente no harías solo para 'impresionarme': este es tu momento para ser simplemente tú y que otra persona se enamore de eso".

Char anima a sus citas a mostrar su verdadero yo a través de la pasión: "Quiero a alguien que se apasione por lo que le importa. Alguien que no tenga miedo de decir lo que realmente siente y lo que realmente piensa sobre ciertas cosas".

2. CONÓCEME POR MÍ MISMA

Dado que conocer realmente a una posible pareja es un factor importante, no es de extrañar que las mujeres se enamoren más lentamente que los hombres. Casi la mitad de las mujeres de la Generación Z en España (46%) se enamora en los primeros meses después de conocer a alguien, en comparación con más de un tercio de los hombres españoles (34%) que afirma enamorarse en las primeras semanas.

"Si te cuento una historia y te abres a algo, escucha de verdad", dice Mae. "No monopolices la conversación en cuanto termine de hablar. Escucha y responde a lo que te digo. Es algo muy básico, simplemente modales y respeto".

Char está de acuerdo: "Creo que la conversación debe ser a partes iguales, sin que una persona hable demasiado de sí misma. Hazme muchas preguntas".

3. QUEDAR DEBERÍA SER DIVERTIDO

"Sé espontánex... me encantan las sorpresas", admite Nikkita. Pero no es la única: "¿Cómo salir conmigo? Bueno... hay que ser respetuosx, ¡pero quiero a alguien que sea divertidx! Y a mí, personalmente, me encanta ser espontánea y quiero a alguien que derroche naturalidad", dice Char.

Mae está de acuerdo: "No te tomes demasiado en serio. Las citas deben ser divertidas, ¿vale? No se entiende que vayas a una cita y te aburras, así que no te tomes demasiado en serio y diviértete conmigo".

Y no son las únicas. Atrás quedaron los días en los que el aspecto físico era el principal criterio para elegir una pareja, ya que el 16% de las jóvenes españolas de 18 a 25 años dice buscar a alguien que les haga reír, por encima de alguien que luche por sus creencias (11%) o que sea educado (5%).

4. DIME QUÉ TE GUSTA DE MI

"Dime qué te gusta de mí. Sé mi hombre de confianza. Si he venido y me he esforzado (me he maquillado un poco, me he peinado), es guay que lo notes", revela Mae.

Pero no pases por alto quién eres y lo que quieres, advierte Mae. "Yo solía dar prioridad a la otra persona. Ya sabes, ¿qué me pongo para ellos? ¿Qué maquillaje me pongo para ellos? Pero en realidad, no. Voy a una cita para mí. Así que se trata más de si me siento cómoda y de si es el adecuado para mí".

Las menciones a "ligar" en las biografías de los españoles en Tinder han aumentado un 48% y el "tonteo" se ha utilizado un 72% más este año que el anterior, lo que indica que los usuarios están dispuestos a coquetear un poco mientras se conocen.

5. TRATÉMONOS COMO IGUALES

"Creo que es importante entender que cada persona es única. La gente es muy diferente, con diferentes estilos de vida, diferentes opiniones, diferentes trayectorias... hay que respetar lo distinto", dice Nikkita. "Cuando se trata de pagar, creo que dividir es perfecto; acabas de conocerlos, sean quienes sean, así que por qué no mostrar igualdad".

También implica honestidad: "Si no te apetece, puedes cortarlo respetuosamente", dice Mae. "Los respetas porque no les haces perder el tiempo y también valoras tu propio tiempo".

No hay un método único para las citas y, aunque algunas van a machete en la primera cita y otras insisten en ir despacio, lo que une a las mujeres es su deseo de ser tratadas con amabilidad y como iguales.

Como plataforma inclusiva, las directrices de la comunidad de Tinder se centran en fomentar y garantizar la amabilidad y el respeto para todos y todas, siempre.