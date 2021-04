Tips para preparar, en clave masculina, tu fondo de armario este verano

MADRID, 30 (CHANCE)

Continuamente estamos hablando de lo importante que es para toda mujer contar con un buen fondo de armario, un guardarropa 'cápsula' que contenga, en un número limitado de prendas, lo que necesitamos en nuestro día a día: unos jeans clásicos, una blazer versátil, un vestido negro apto para cualquier ocasión, una camisa blanca de calidad, etc.

Pero... ¿Qué pasa con el armario masculino? Los chicos, cada vez más pendientes de su propia imagen, también tienen su propio armario cápsula con varios elementos indispensables: últimas tendencias, básicos que tener siempre a mano, complementos para estar a la última... Dicen los expertos en moda que si no sabes cómo conjuntar tus prendas es porque no tienes un buen fondo de armario. Las normas básicas establecen que nuestro vestidor debe ser una combinación entre prendas atemporales y las tendencias del momento, solamente así seremos capaces de poder vestirnos de forma eficaz y a la moda todos los días.

Ya ha llegado el momento de realizar el cambio de armario para la temporada primavera- verano y para que este proceso sea lo más sencillo posible, algunos de los perfiles más relevantes de Native Talents, la única agencia de representación de talento exclusivamente masculino en España, nos dan las claves para que esta temporada estival contemos con los imprescindibles.

Alfonso Herrero, experto en lifestyle y temática LGTBIQ+, David Rodríguez, creador de contenido de lifestyle, Nacho Yanes experto en también en esta temática, y Nacho Uve, fotógrafo e ilustrador, tienen los mejores 'tips' para acertar con los básicos pero sin dejar a un lado las tendencias.

Intentar organizar con tiempo el cambio

La organización para realizar el cambio de armario de forma rápida y eficaz es fundamental. Planificarse con tiempo y acorde con el cambio de temperatura hará que esta transición sea todo un éxito. Resérvate al menos una mañana para esta tarea que, además, te servirá para revisar qué prendas tienes y cuáles no usas.

Para realizar un cambio de armario de forma productiva, Nacho Uve nos comenta que "hacer el cambio de armario siempre es una tarea a la que suelo dedicar un día entero. Tengo mucha ropa, soy bastante organizado y me gusta tener controlado todo lo que guardo y dónde. Para hacer el cambio de armario y no morir en el intento tengo un trastero preparado con baldas y cajas y ahí voy organizando las prendas según su clase". Un truco que aconseja e ilustrador es dejar fuera dos o tres prendas atemporales, que no correspondan a la estación que toca, por si hay que hacer algún viaje improvisado.

Comodidad y ligereza como primera opción siempre

El estilo comfy ha sido la tendencia puntera este último año. El confinamiento no solo cambió nuestras vidas sino también nuestra forma de vestir, desde las marcas más exclusivas hasta el fast fashion han sacado líneas de ropa más cómoda y ligera fabricadas con telas más agradables. Con la llegada del calor, el lino se convierte en el tejido estrella en tu armario. Shorts, camisas o blazers se convertirán en las prendas perfectas para conseguir un look fresco y primaveral.

En este sentido, Nacho Yanes está de acuerdo con que el lino es el tejido preferido para la estación estival: "Creo que el lino es algo que no falla en ningún verano, y este año, ¡no será la excepción!".

A la última pero con los básicos a mano

Si hay una tendencia que está subiendo como la espuma, es el conjunto de dos piezas del mismo color o estampado. Una opción fácil y siempre acertada por la que Alfonso Herrero apuesta para este cambio de temporada: "Creo que me seguiré decantando por los conjuntos de camisa y pantalón con el mismo estampado con unas buenas sandalias. Es una opción que siempre suma".

A pesar de que no podemos perder de vista las novedades del street style, las prendas básicas no deben faltar en el armario veraniego. La apuesta del experto en lifestyle, es la camiseta blanca de algodón orgánico, y unas bermudas vaqueras: "Son mis dos must have desde hace unos cuantos veranos", apunta el Alfonso.

Los accesorios imprescindibles para esta temporada

Los complementos en la temporada estival no solo nos aportan ese toque estiloso, sino que también nos ayudarán a combatir las altas temperaturas. Una buena forma de protegernos de la luz solar y del calor es apostando por complementos como gorras o sombreros. David Rodríguez lo tiene claro: "¡no sin mis Bucket Hats! Creo que es algo de lo que me aficioné la temporada pasada y que a día de hoy sigo llevando".

También es imprescindible protegerse con unas buenas gafas de sol: "mis gafas Ray-Ban son un must para esos primeros días de sol y un complemento que encaja con mis outfits diarios".

Para completar tu look veraniego, aprovecha los accesorios que están de moda como collares o pendientes llamativos, según David "uno de de mis imprescindibles serán los collares".