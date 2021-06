Cinco tips para reformar el cuarto de baño y revalorizarlo

MADRID, 26 (CHANCE)

La pandemia ha supuesto un cambio de tendencia en el hogar. El número de horas que pasamos en nuestra vivienda ha aumentado con respecto a años anteriores. El hogar es ahora un lugar donde pasar tiempo y descansar, y para mejorarlo, se opta por reformar habitaciones a las que antes no se daba tanta importancia. Estos pequeños cambios, no solo permiten mejorar la calidad de vida en los hogares, sino que también aumenta su valor económico.

La reforma del cuarto de baño es una de las opciones que más se está llevando a cabo, entre otras cosas porque revaloriza la vivienda. Esta estancia de la casa es fundamental para mejorar el bienestar y el confort de quienes la habitan. Además, elegir soluciones para este espacio donde la sostenibilidad y la eficiencia estén presentes, permite ahorrar en espacio y recursos, respetando el medioambiente.

En este sentido, LAUFEN, firma suiza líder en diseño y fabricación de productos para el cuarto de baño, ofrece cinco recomendaciones para reformar esta estancia del hogar:

Instalar un lavabo bol que armonice y ayude a optimizar el espacio. Un baño excepcional no va reñido con el tamaño de sus elementos. Los lavabos bol son piezas que ayudan a ganar en espacio y, por tanto, en practicidad. El material con el que están realizados los lavabos bol de la colección Sonar de LAUFEN, diseñada por Patricia Urquiola, atienden a estas necesidades. La elegancia compacta de sus líneas y su capacidad de ser personalizados con cerámica texturizada son una apuesta segura a la hora de aumentar el valor de la vivienda.

Optar por un inodoro sostenible ahorrando agua. Los diseños compactos y funcionales para un inodoro son la mejor apuesta. El inodoro Cleanet Navia, del diseñador suizo Peter Wirz, combina la tecnología del inodoro y el bidé en una sola pieza. Es el claro ejemplo del menos es más a todos los niveles: funcionalidad, diseño y relación calidad-precio.

Sustituir el mobiliario por uno atemporal, de calidad, funcional y con un gran diseño. Una de las principales características que debe cumplir el baño es contar con elementos para el almacenaje, al mismo tiempo que debe existir una cohesión entre las diferentes piezas de la habitación para conformar un sentido funcional y visual. Por otro lado, elegir un mobiliario adecuado al contexto y capaz de adaptarse a las nuevas tendencias se convierte en un acierto a largo plazo. La colección de mobiliario Kartell by Laufen, diseñada conjuntamente por el diseñador italiano Kartell y el especialista en cerámica sanitaria LAUFEN, reúne todas estas características que hacen del baño un lugar único, amplio y práctico.

Cambiar la grifería por una más eficiente con armonía visual. La elección de grifería no es siempre prioridad en la reforma, sin embargo, escoger el modelo correcto de grifo para cada pieza de cerámica es muy importante para la composición. Las líneas geométricas aportan el equilibrio necesario para un espacio donde el confort gana importancia. La grifería de la colección The New Classic de LAUFEN diseñada por el holandés Marcel Wanders, conducen a lo moderno, la funcionalidad y sostenibilidad, puesto que están especialmente diseñados para el ahorro de agua y energía gracias a su regulador de temperatura.

Apostar por una bañera para convertir el baño en un espacio wellness. La bañera es el elemento por excelencia para revalorizar el cuarto de baño. La personalidad que le aporta a esta estancia aumenta exponencialmente su valor. La bañera se convierte en el centro de todo el espacio, no sólo por su carácter sino también por el aporte de bienestar gracias a su calidad y diseño. Las bañeras exentas de LAUFEN son el ejemplo claro de cómo un cuarto de baño puede tener su propia personalidad