Tiziana Domínguez presenta la nueva colección de 'Adolfo Domínguez' rompiendo con los moldes

MADRID, 3 (CHANCE)

Este jueves ha tenido lugar el desfile primavera-verano 2022 de Adolfo Domínguez y ha sido Tiziana Domínguez, directora creativa de la firma, quien ha presentado la nueva colección en un desfile de lo más original que ha roto con los moldes de la pasarela tradicional, protagonizado modelos de a pie escogidos en un casting organizado a través de las redes sociales.

Hemos hablado con Tiziana Domínguez y no tenemos ninguna duda de que rompe los moldes con un desfile de lo más original: "Nos gusta la idea de los desfiles no tradicionales y rompedores. Como veis, tiene muchos elementos que rompen con un desfile normal y lo primero es el casting que os habréis fijado que es un casting de gente real, no contamos con modelos. Hacemos un casting por redes sociales y en este caso cuarenta y cinco personas salieron elegidos de unas doscientas personas que se apuntaron, y lo que hacemos nosotros como marca es que realizamos ropa para gente real como todos nosotros".

Por tanto, la diseñadora nos asegura quieren mostrar esa misma estética, pero en la pasarela: "para quien la hemos diseñado y de esa manera también contrarrestamos lo que es el canon de belleza que hemos heredado y que está, básicamente, basado en lo que son las minorías físicas, tanto de edad como de peso y no creemos en ello. Creemos que tenemos que desarrollar un modelo de belleza más inclusivo, más diverso y de ahí el casting. Otra parte supervisa de este modelo de desfile es que no es una pasarela al uso con la gente sentada en su sitio, ¿no? Os habréis fijado que habéis tenido que luchar con los demás para ver y habéis construido vuestra propia experiencia que es la idea de que nadie tenga la misma experiencia que los demás, entonces es más cómo una búsqueda del tesoro y tiene esa parte inmersiva".

La directora creativa de Adolfo Domínguez defiende la sostenibilidad en la moda: "Nosotros a nivel de sostenibilidad contamos con dos partes. Una parte sería concienciar a la sociedad acerca de parar esta cultura que nos hemos montado de las tendencias, cada vez más veloces, y volver a un modelo de consumo mucho más atemporal. Apostamos por prendas buenas, que duren y utilizarlas durante muchísimos años y ese es el componente de consumo, pero luego está el de producción y en ese caso nosotros contamos con todo un sistema interno de materias primas para cada vez que utilizamos materias sean más sostenibles tanto desde la perspectiva orgánica de cultivos orgánicos como también la perspectiva de la circularidad con materiales reciclados. Esta colección supone un avance en cuanto al porcentaje de la colección que es sostenible y queremos seguir avanzando. Otro componente de la sostenibilidad es la reolocalización de las producciones, estamos especialmente en esta pandemia reolocalizando muchísimo a la zona Europa y la sostenibilidad es un camino, lo sabemos todos, y no es fácil. Nosotros sí que estamos comprometidos desde hace muchísimos años y hemos apostado por ello, y creemos en ello".

Durante la presentación de la colección primavera-verano 2022, la firma ha contado con la presencia de la actriz Benedicta Sánchez: "Benedicta es de la casa casi. La hemos vestido para los Goya y pues también ejemplifica esta sabiduría ancestral y muy nuestra de nuestra tierra, sentimos mucha conexión con ella como es y creemos que nos representa, y creemos que nos podía dar a los espectadores esa experiencia".