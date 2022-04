Todo preparado para el 'Sí, quiero' entre Isabelle Junot y Álvaro Falcó

MADRID, 1 (CHANCE)

Ya está todo preparado para la que será una de las bodas del año, la de Isabelle Junot y Álvaro Falcó. Mañana sábado los dos tortolitos se darán el 'Sí, quiero' en el palacio del marqués de Mirabel, en Plasencia, un lugar hasta el que ya se están desplazando para celebrar la pre-boda muchos invitados que serán testigos de este momento tan emotivo para los dos enamorados.

Hemos hablado con el chef Mario Sandoval y nos ha desvela detalles sobre el menú de la boda de Álvaro Falcó e Isabelle Junot: "Vamos a ver, hay como unos veinte bocados que son especiales y luego habrá un primer plato, un pescado, una carne y un postre".

Sobre quien ha influido más en la decisión del menú, si el novio o la novia, el chef explica que: "Bueno, yo creo que siempre es más, siempre se hace más lo que los gustos de la novia. Yo creo que eso es un día más para ella. Pero vamos, nosotros lo que hemos hecho es hacer una gastronomía creativa de alta calidad, que es lo que nos han encargado".

También nos ha asegurado que Tamara Falcó no se ha puesto en contacto con él para opinar sobre el menú: "No, yo a ella no la he visto. Tener en cuenta que nosotros llevamos treinta años de profesión y entonces, bueno, hemos hecho muchos eventos a lo largo de nuestra historia y creo que han confiado en nosotros por lo que somos y lo que representamos en la gastronomía española. Bueno, Tamara sí, quiere hacer alguna cosa o tal vez se hubiera puesto en contacto conmigo".

Hemos visto también la salida del párroco que oficiará la ceremonia y nos asegura que Isabelle Junot y Álvaro Falcó están "en paz" a un día de casarse. El párroco ha decidido no dar muchos detalles sobre si habrá eventos sorpresa: "bueno ya veremos". Sobre si Tamara Falcó lo ha contactado para una posible boda en el futuro el párroco solo se ríe.

Marta Chavarri, madre de Álvaro Falcó, también se ha dejado ver llegando al lugar elegido para celebrar la pre-boda y se ha mostrado muy feliz ante los medios de comunicación que estaban allí presentes... a pesar de no dar detalles, nos ha confesado que está "muy bien" horas antes de que se produzca el ansiado 'Sí, quiero'.