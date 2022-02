Todos los beneficios de la presoterapia

MADRID, 18 (CHANCE)

¿Quién no ha escuchado hablar en los últimos tiempos de la presoterapia? Con cada vez más adeptos, este tratamiento estético se ha convertido en el gran aliado de muchas personas que padecen de problemas circulatorios que provocan molestias consecuencias como el síndrome de las piernas cansadas, arañas vasculares o varices.

Pero, ¿qué es exactamente la presoterapia y para qué está indicada? Es un tratamiento no invasivo, no quirúrgico y no doloroso que consiste en realizar un masaje de drenaje linfático empleando la presión del aire. Su objetivo es el de reactivar el sistema circulatorio para eliminar toxinas y grasas y ofrece resultados rápidos y múltiples beneficios.

Y es que además de aliviar molestias y dolores provocados por los problemas circulatorios y de mejorar el aspecto de varices y arañas vasculares, sirve para eliminar líquidos y combatir la celulitis, como señala la farmacéutica Rocío Escalante, del centro de belleza con el mismo nombre.

¿Cómo funciona?

La activación del sistema linfático se realiza mediante una envoltura que funciona con un sistema compresor de aire. La envoltura o botas (en el caso de las piernas) causan la misma impresión que cuando nos tomamos la tensión con un tensiómetro. El sistema aplica presión de aire de forma personalizada según el paciente y controlada, activando así el sistema linfático. El masaje mecánico con efecto drenante se infla y desinfla varias veces en cada sesión.

¿Qué beneficios tiene la presoterapia?

- Ayuda a tratar y mejorar las varices, los problemas de mala circulación en las piernas y la pesadez e hinchazón.

- La presoterapia consigue relajar y tonificar los músculos, fomentando la sensación de ligereza del cuerpo.

- Elimina las grasas y toxinas en zonas localizadas como los glúteos, las piernas, el abdomen o los brazos y en el cuerpo en general.

- Reduce la celulitis.

- Ayuda a eliminar líquidos, así que es un buen complemento cuando buscamos perder peso y volumen.

- Sirve para tratar edemas y linfoedemas.

¿Es adecuada para todos los pacientes?

La presoterapia es una técnica que no resulta agresiva, sin embargo, hay algunas personas que no deben someterse a ella: personas con problemas cardiovasculares, enfermedades infecciosas, pacientes oncológicos, con hipotiroidismo, con insuficiencia venosa, trombosis venosa profunda y enfermedades inmunodeficientes.

¿Cuántas sesiones se necesitan?

Depende de cada paciente, pero en general, se aconsejan entre 10 y 15.

¿Cuál es su precio?

A partir de 35 euros por sesión de 45 minutos de duración.