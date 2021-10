Todos los detalles de la llegada de la Familia Real a los Premios Princesa de Asturias

MADRID, 22 (CHANCE)

La llegada de la Familia Real a los Premios Princesa de Asturias ha sido un derroche de elegancia en todos los sentidos. Tanto la Reina Letizia, como Doña Sofía, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía han sorprendido a todos los allí presentes por sus estilismos, unas elecciones con las que han acertado de lleno y se han paseado por la gran multitud que no se ha querido perder la llegada de la Familia Real a este acto tan esperado.

Doña Sofía ha elegido para esta ocasión un vestido rosa, un tono alegre que le ha dado mucha luz a su rostro. La emérita se ha mostrado de lo más sonriente y cómplice con sus nietas en este acto tan especial que, a pesar de coincidir en el fin de semana que se va a celebrar también la boda de su sobrino en Grecia, no ha querido perdérselo.

Sin duda, la protagonista nuevamente ha sido la Princesa Leonor, quien ha lucido un vestido estampado en tonos oscuros y dorados con unos tacones oscuros. Si ayer destacaba tanto ella como su hermana, la Infanta Sofía, por lucir una melena suelta y desenfadada, en el día de hoy ha lucido una coleta alta que le estilizaba su figura.

La Reina Letizia ha optado por un look rompedor, un vestido español de estilo 'New Look', entallado en la parte superior con una larga acampanada hasta los tonillos con volumen. La mujer del Rey Felipe VI ha vuelto a confiar en la firma 'The 2nd Skin Co' que da relieve en la zona de sus caderas, donde hemos visto un finísimo cinturón.

Si hay algo que nos ha llamado mucho la atención del look de la Reina Letizia han sido los pendientes que ha elegido para esta ocasión, unos diamantes en talla orla montados en garra, pertenecientes a la Reina Victoria Eugenia, espectaculares con los que ha conseguido brillar más que nunca.

La Infanta Sofía ha apostado por un look que confirma su gusto por la estética bailarina. Ha lucido una falda de tul rosa empolvado con una blusa oscura, todo ello combinado con un recogido bajo con dos mechones sueltos a modo desenfadado.