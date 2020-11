Todos los grupos del Parlamento vasco, salvo Vox, aprueban una declaración contra la violencia machista

Se comprometen a reforzar la vigilancia y los servicios de atención y apoyo a las víctimas de esta forma de maltrato

Todos los partidos con representación en el Parlamento Vasco, salvo Vox, han aprobado una declaración en la que se comprometen a "mejorar la vigilancia" para detectar con mayor rapidez los casos de violencia machista, así como a mejorar los servicios de atención y apoyo a las mujeres que sufren esta forma de maltrato.

El texto no ha podido ser aprobado como declaración institucional porque para ello requeriría del respaldo unánime de todos los grupos de la Cámara, algo que no ha sido posible porque la única parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, integrada en el grupo mixto, no lo ha suscrito.

De esa forma, la presidenta del Parlamento, Bakartxo Tejeria, ha asumido el documento como una declaración de Presidencia, y ha leído un resumen del mismo al final del pleno de este jueves.

A través de esta declaración, aprobada con motivo del 'Día Internacional por la eliminación de la violencia contra las mujeres', los grupos firmantes y la presidenta de la Cámara vasca se comprometen a situar los derechos de las víctimas de la violencia machista "en el centro de todo el proceso de atención" a este colectivo.

"ESCUCHAR Y ATENDER"

Para ello, subrayan la necesidad de "escuchar y atender" a las demandas de las mujeres que sufren maltrato, y a diseñar nuevas políticas "que garanticen el derecho a la protección, atención, reparación y garantía de no repetición".

A su vez, los firmantes del documento se comprometen a "mejorar la vigilancia" para detectar y actuar con rapidez ante "nuevas formas y perfiles de mujeres" que padecen situaciones de violencia.

El texto incluye el compromiso de "sostener, mejorar y adaptar" los servicios de atención y apoyo para las mujeres que padecen la violencia machista "en todas sus formas". Todo ello, a través de un enfoque "reparador" y en el ámbito de las competencias de cada institución.