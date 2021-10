Todos los invitados en la boda de Anabel Pantoja y Omar Sánchez

MADRID, 1 (CHANCE)

Se lleva hablando meses de la boda de Anabel Pantoja y Omar Sánchez, muchas han sido las veces que ha tenido que aplazarla, pero por fin había una fecha que iba a perdurar en sus memorias, el uno de octubre del 2021. Y así ha sido, finalmente los dos tortolitos han celebrado su amor por todo lo alto y han sonreído como nadie, eso sí, con ausencias muy notables que les han marcado.

Anabel Pantoja ha lucido un estilismo perfecto y muy idóneo para la ocasión, pero lo cierto es que la hemos visto preciosa porque estaba sonriente, aunque muy emocionada, por encontrarse arropada por todos sus seres queridos.

Entre ellos, hemos podido ver a Belén Esteban y Raquel Bollo, grandes amigas de la novia que no podían perderse este día y ahí han estado, dándolo todo y acompañando a la Pantoja en su día. Lo cierto es que las hemos visto muy emocionadas durante la ceremonia, ya que recordemos que ha habido varios discurso, pero sobre todo el de la protagonista que les ha dado las gracias por pertenecer a su familia.

Alma Cortes, Isa Pantoja, Asraf y Amor Romeira, han sido otros de los personas públicos que han estado presentes en la boda. Por supuesto, también hemos visto a amigos anónimos de la pareja que se han volcado con ellos delante y detrás de las cámaras, así como Susana Molina, que ha acudido con amigos también reconocidos en redes sociales.

Sin embargo, las ausencias han sido muy marcadas, sobre todo la de su primo Kiko Rivera e Irene Rosales, quienes decidían no acudir a la ceremonia porque el 'pequeño del alma' de Isabel Pantoja no tiene cuerpo de fiesta después del fallecimiento de su abuela. También la de su tía, la gran cantante ya mencionada, quien aunque no iba a ir, ahora se encuentra rota de dolor por la pérdida de su madre.