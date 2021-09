Todos los partidos vascos, salvo PP+Cs y Vox, reclaman la transferencia íntegra y "cuanto antes" del IMV

PNV y EH Bildu lamentan que Escrivá sea un "freno" para el traspaso, mientras que el PSE defiende la "voluntad de acuerdo" del ministro

VITORIA, 23 (EUROPA PRESS)

Todos los partidos con representación en el Parlamento Vasco, salvo PP+Cs y Vox, han consensuado una iniciativa a través de la que instan a los gobiernos central y vasco a culminar "cuanto antes" la transferencia "íntegra" a Euskadi de las competencias sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

El texto en el que se recoge este emplazamiento ha sido aprobado por el pleno de la Cámara vasca, que este jueves ha debatido sobre este asunto a propuesta de EH Bildu.

La coalición soberanista ha acordado finalmente una enmienda con el PNV, el PSE-EE y Elkarrekin Podemos-IU, en cuya votación se ha abstenido PP+Cs y en la que la única representante de Vox, integrada en el Grupo Mixto, ha votado en contra.

A través de esta enmienda, el Parlamento insta a los gobiernos central y vasco a "culminar cuanto antes el proceso de transferencia del Ingreso Mínimo Vital" y a que dicha transferencia se haga "de forma íntegra", con el fin de reforzar el sistema vasco de Renta de Garantía de Ingresos para así "hacer frente a la pobreza y la exclusión, y avanzar en la cohesión social".

La parlamentaria de EH Bildu Nerea Kortajarena ha subrayado la necesidad de impulsar una iniciativa de este tipo ante los "preocupantes" mensajes que están lanzado en torno a este tema algunos miembros del Ejecutivo central.

Kortajarena se ha referido específicamente al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que este pasado martes afirmó que ambos gobiernos se pondrán "de acuerdo" en la transferencia de la gestión del IMV, aunque advirtió de que será necesario un cambio en el marco normativo y afirmó que lo que plantea ahora el Ejecutivo autonómico "supera lo acordado" inicialmente.

SIN "GARANTÍAS"

"El ministro no dijo ni sí ni no, dijo que lo que se pedía supera lo acordado; en fin, que no hay nada cerrado ni garantía alguna de que la transferencia se materializará de manera integral, que es lo que necesitamos", ha manifestado.

Kortajarena ha alertado de que las repercusiones de este "embrollo" no son "inocuas", dado que en la actualidad se está produciendo una situación "caótica" en la gestión paralela de dos prestaciones como el IMV, por parte de la Administración central, y la RGI, por la autonómica. En este sentido, ha afirmado que se debe ejecutar el traspaso de forma urgente para integrar la gestión de ambas prestaciones por parte del Gobierno Vasco.

Por parte del PNV, Jon Aiarza se ha felicitado por el "amplio acuerdo" alcanzado este jueves en el Parlamento, si bien ha lamentado el "incumplimiento" de los plazos comprometidos para el traspaso por parte del Gobierno español.

VASO "MEDIO LLENO"

Aiarza, pese a todo, ha querido ver "el vaso medio lleno", y ha mostrado su confianza en que la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, que el pasado viernes debatió sobre este asunto con la consejera de Autogobierno, Olatz Garamendi, "desatasque" este tema y "reactive" el proceso para la transferencia. El representante 'jeltzale' ha contrastado la actitud mostrada en torno a este asunto por Isabel Rodríguez con el proceder del ministro Escrivá, del que ha denunciado que está actuando como "un freno" para la transferencia.

De esa forma, ha mostrado su esperanza de que en un plazo "breve" se haga realidad un traspaso "íntegro y completo" de esta competencia, en el que no haya "recortes" de servicios ni funciones, y que "respete el autogobierno" de Euskadi. Además, ha mostrado su confianza en que el acuerdo logrado este jueves pueda repetirse al afrontar la reforma sobre el sistema que regula la RGI.

"EN EL BUEN CAMINO"

El parlamentario del PSE-EE Ekain Rico también ha considerado que el entendimiento alcanzado por la mayoría de los grupos es "una buena noticia", como también lo es el hecho de que "haya calado" la convicción de que el traspaso de esta competencia se tiene que concretar en la "integración" del IMV en el Sistema de Garantía de Ingresos existente en el País Vasco.

Rico, frente a las críticas de otras formaciones a Escrivá, ha defendido la actitud del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, del que ha subrayado que ha dejado patente la "voluntad de acordar" con el Gobierno Vasco. "Estamos en el buen camino", ha afirmado Rico.

Por parte de Elkarrekin Podemos-IU, David Soto se ha mostrado partidario de "agilizar" el proceso para la transferencia del IMV, una prestación que ha calificado de "hito" en el ámbito de la protección social en el Estado.

En todo caso, ha subrayado que "tan necesario" como el traspaso del IMV, es que el Gobierno Vasco garantice una gestión "eficaz" de la RGI, sin recortes en la cuantía de esta prestación, sin "endurecimiento" de los requisitos de acceso, y sin "persecución de fraudes inexistentes".

El portavoz del grupo PP+Cs, Carmelo Barrio, ha criticado las "prisas" del PNV a la hora de reclamar este traspaso, del que ha afirmado que es "complicado".

Por ese motivo, más que centrarse en la inmediatez de la transferencia, ha subrayado la importancia de que esta "se haga bien", motivo por el cual -según ha explicado- su grupo ha optado por abstenerse en la votación. "No nos parece correcta la expresión 'cuanto antes'", ha afirmado, en referencia al contenido del texto aprobado este jueves.

Por su parte, la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha afirmado que su partido rechaza el actual modelo de IMV porque propicia el "desempleo crónico" y contribuye a la conformación de una sociedad "adormecida y perezosa".