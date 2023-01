Toledo clama por el cese de la violencia machista y pide más recursos y políticas reales de Igualdad

TOLEDO, 3 (EUROPA PRESS)

El parque de La Vega de la ciudad de Toledo ha sido testigo de la concentración del Consejo Local de la Mujer que cada primer martes de mes se reúne para visibilizar la lacra social de la violencia machista. Esta primera concentración del año 2023 ha servido para denunciar una vez más los 49 asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas durante el año que acaba de finalizar.

"Ni la tan idealizada pausa navideña, en donde se espera que paren las guerras y los conflictos, es respetada por los maltratadores y asesinos de mujeres", ha clamado durante la lectura del manifiesto que ha contado con diferentes ediles y concejalas del equipo de Gobierno y de la Corporación, como la responsable municipal de Igualdad, Ana Abellán, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El Consejo Local de la Mujer no ha dudado en alzar la voz y recordar que desde Nochebuena "se han producido cinco asesinatos machistas a cargo de hombres con baja autoestima, que no aman a nadie y solo les preocupa su propio interés personal; hombres que no aman a las mujeres, aunque crean lo contrario", para añadir que lo primordial en la concentración de este martes "es condenar enérgicamente estos asesinatos".

Asimismo, han invitado a la clase política a conocer la realidad de la violencia machista y a acercar al Consejo Local de la Mujer para que "sepan nuestros problemas, preocupaciones, necesidades o reivindicaciones y poder mejorar en todas las iniciativas que nos ayuden a poder conseguir la igualdad entre mujeres y hombres y erradicar todas las violencias contra las mujeres".

En esta línea, han reclamado recursos económicos y humanos suficientes para trabajar en diferentes líneas de acción que pongan fin a la violencia machista, así como potenciar la educación en valores de igualdad desde el entorno familiar, docente y social.

Por último, el Consejo Local de la Mujer ha recordado a Elena, la mujer de 32 años asesinada en Escalona el pasado 28 de diciembre en avanzado estado de gestación. También murió el bebé que esperaba; en ese recuerdo han mencionado otros casos de violencia machista en este diciembre negro, como el asesinato de la mujer de 22 años arrojada desde un sexto piso por su novio en Benidorm; o a la mujer de 45 años asesinada a cuchilladas por su pareja en el bar que regentaban en el barrio de San Francisco de Bilbao.

También han rendido homenaje a la joven de 20 años asesinada por la expareja de su madre en el madrileño Puente de Vallecas; sin olvidar a la mujer de 33 años quemada junto a su amante en Brea de Tajo.